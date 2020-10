Lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong

Quảng cáo

Ngày 5/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong là do tài xế ô tô không làm chủ tốc độ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cục CSGT Bộ Công an đã cử Tổ công tác thuộc Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT đến hiện trường nắm nội dung và phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Công an tỉnh Nghệ An giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra, hiện đang phối hợp với các đơn vị chức năng và Viện kiểm sát tiến hành công tác điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng và người dân trục vớt chiếc xe ô tô.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 19h50p (ngày 4/10), trên cầu treo Sông Giăng (nối xã Thanh Liên - Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An), chiếc xe ô tô mang BKS 30A-93.553 do Nguyễn Thế Tuấn điều khiển chở theo Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết va chạm với xe máy BKS 72 G1- 135.79 do Đào Văn Nam (xã Thanh Liên) điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn (SN 1992) trú tại xã Thanh Liên, Thanh Chương. Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô rơi xuống sông Giăng, 5 nạn nhân tử vong sau đó.

Cảnh Huệ