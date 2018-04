'Lòi' nhiều sai phạm tại thẩm mỹ chui ở Sài Gòn

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, khi thanh tra Sở yêu cầu Đạt cung cấp tên y tá mà Đạt bảo thuê đến tiêm cho khách, thanh niên này vòng vo bảo “em thuê trên mạng, nhiều quá giờ không nhớ ra ai”. Sau một hồi chất vấn, Đạt thừa nhận chính tay mình là người trực tiếp tiêm filler, truyền chất làm trắng cũng như thực hiện các bước làm đẹp khác cho khách. Điều đáng ngạc nhiên, Đạt không hề chứng minh được bằng cấp, trình độ gì liên quan đến thẩm mỹ, làm đẹp nhưng đã từng thực hiện cho rất nhiều khách hàng có nhu cầu. Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ sở này không có giấy phép hoạt động, không có giấy phép hành nghề và hoạt động chuyên môn ở đây chủ yếu là những người “tay ngang”.

Ngoài ra, qua hồ sơ kiểm tra cho thấy cơ sở có lượng khách khá đông, nhưng hầu như tại khu vực lầu 6 -chung cư Ngọc Khánh - nơi chủ cơ sở hoạt động từ chiều tới đêm nhưng mọi sự khá kín đáo bên trong, mọi giao dịch đều qua mạng nên thậm chí hàng xóm ngay cạnh cũng không ai biết tới những hoạt động vô cùng liều mạng diễn ra phía sau cánh cửa căn phòng chung cư này.

Trước đó, ngày 10/4, sau nhiều ngày điều tra của phóng viên Tiền Phong, Đoàn liên ngành Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã đột kích vào cơ sở thẩm mỹ này, lúc này nhân viên của cơ sở đang thực hiện thoa thuốc tê để tiêm cằm cho khách hàng. Mặc dù là cơ sở thẩm mỹ “nhiều không”: Không biển hiệu, không giấy tờ (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động…), thuốc không có nguồn gốc xuất xứ… nhưng khách hàng trẻ vẫn nườm nượp đến đây làm đẹp. Cơ sở này còn in ấn danh thiếp quảng cáo với đủ loại dịch vụ. Từ làm đẹp thẩm mỹ (tiêm filler môi, căng da mặt chảy xệ, truyền trắng, tiêm tan mỡ…) đến thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ (nâng mũi, nâng ngực, hút mỡ giảm béo toàn thân, thu gọn làm đẹp trẻ hóa âm đạo…).

Cơ sở thẩm mỹ “ba không” nhưng vẫn vô tư làm đẹp cho khách.

Bị lật tẩy, chủ cơ sở vu khống khách hàng

Trong quá trình thâm nhập vào cơ sở thẩm mỹ chui hoạt động không phép tại TPHCM, PV báo Tiền Phong đã bị chủ cơ sở này chụp hình đăng lên mạng xã hội kèm những lời lẽ vu khống cho rằng người này giả làm khách để trộm đồ.

Đạt đã tung hình phóng viên lên mạng rồi vu khống với tội danh “ăn cắp”. “Hai người này trộm đồ bên mình nè. Giả khách lên làm đẹp rồi ăn cắp đồ luôn. Ai biết ở đâu cho địa chỉ và thông tin Chang hậu tạ nha”. Bài viết này nhận được rất nhiều bình luận cũng như chia sẻ từ cư dân mạng.

Chị N. – PV báo Tiền Phong nhanh chóng trình báo sự việc với công an P.1, Q.5 để được hỗ trợ và bảo vệ. Trong buổi làm việc tại cơ quan công an phường chiều ngày 12/4, Đạt và Trang thừa nhận hành vi đăng lên facebook với những lời lẽ trên là sai sự thật.

Chị N. bức xúc vì bỗng dưng hình ảnh của mình bị sử dụng không được cho phép với những lời lẽ vu khống, bịa đặt và có ý muốn xúc phạm danh dự cá nhân của chị. Do đó, chị không đồng ý với việc hòa giải xin lỗi và xóa hình do Đạt và Trang đưa ra. Lúc này, Đạt nhấn mạnh nếu không muốn mọi chuyện được làm lớn lên thì đừng để gia đình người này vào cuộc, mặc dù có cán bộ công an đang ở đó (!?).

Hiện, Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu cơ sở này ngưng ngay việc thực hiện làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ; yêu cầu Phòng y tế Q.5 giám sát hoạt động tại cơ sở đến khi có kết luận của thanh tra. Tuy nhiên, chiều ngày 12/4, khi chúng tôi vào Facebook Đặng Trang thì cơ sở này vẫn tiếp tục đăng các hình ảnh khách hàng đến làm đẹp, giới thiệu các dịch vụ của mình trên mạng xã hội như chưa có gì xảy ra.

Nhóm PV Ban TPHCM