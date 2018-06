Lũ quét ở Lai Châu khiến 3 người chết, 3 mất tích

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa lớn trên diện rộng từ 23/6 đến sáng nay gây tình trạng sạt lở, lũ lớn và thiệt hại nghiêm trọng cho địa phương này.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết các tỉnh vùng Tây Bắc mưa phổ biến 40-60 mm, một số nơi có mưa rất to như Sìn Hồ (Lai Châu) 64 mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 65 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 89 mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 200 mm...

Mưa lớn gây lũ, sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Phuc Truong.

Cập nhật lúc 17h, ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu, cho biết khu vực các huyện Than Uyên và Mường Tè ngày 24/6 mưa rất to, gây lũ quét, sạt lở đất. Ba người đã thiệt mạng, 3 người mất tích và 5 người bị thương.



Bên cạnh đó, cũng theo ông Um, mưa lũ cuốn trôi một cây cầu ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên; làm sạt lở các tuyến đường đi vào huyện Mường Tè, quốc lộ 32 và 4D; hơn 40 ha lúa, hoa màu của người dân chìm trong biển nước. Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 20 tỷ đồng.



Theo ông Um, đây là đợt mưa lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ đầu năm đến nay. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp đã đến các địa bàn bị thiệt hại, trực tiếp phối hợp cùng địa phương khắc phục tình hình.



"Tỉnh đang chủ yếu ổn định cho các hộ dân bị sạt lở, cứu trợ cho họ chỗ ở tạm thời", vị này cho hay.

Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 40 tỷ đồng. Ảnh: Phuc Truong.

Cơ quan khí tượng dự báo mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục lên nhanh và có khả năng sẽ đạt đỉnh ở mức 104 m (trên BĐ3 1 m) vào trưa chiều 24/6, sau xuống chậm.



Sáng 25/6, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang sẽ xuống mức 101 m (ở mức BĐ2); tại Tuyên Quang sẽ lên mức 20,5 m (dưới BĐ1 1,5 m).



Từ ngày 24-26/6, thượng lưu sông Đà, sông Thao xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên trên sông Đà và sông Thao đạt mức 2-4 m; đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.



Ngoài ra, các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang cần đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

