Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Biến tiền thật thành tiền ảo

Tại Việt Nam, các đồng tiền ảo như USDT, BTC, Tether… không được phép giao dịch. Tuy nhiên, những người môi giới có thủ thuật dẫn dụ nhà đầu tư mua các loại tiền ảo. Trong đó, đồng Ethersmart (ETM) là một trong những loại tiền ảo đang được sử dụng để huy động vốn tại Việt Nam.



Chuyển tiền tinh vi

Để tìm hiểu kỹ về thủ thuật tinh vi này, chúng tôi gặp An - một trong những “trùm sò” về ETM tại Hà Nội. Mở đầu câu chuyện, không vội dẫn dắt người mua đến với tiền kỹ thuật số, An vẽ ra bức tranh màu hồng về Bitcoin (BTC), loại tiền ảo đang thịnh hành trên thế giới với những quãng thời gian trồi sụt.

“Hệ thống của mình có khoảng 200 tài khoản tham gia hệ thống với 90.000 tài khoản của các nhà đầu tư mô hình hoạt động hệ thống như kiểu đa cấp”, An quảng cáo.



Sau khi dẫn dắt về sự ra đời của BTC, An bắt đầu giới thiệu về đồng tiền ảo ETM và các gói đầu tư với lãi suất cụ thể. Gói khởi nghiệp với 200 USD sẽ được tính lãi ngày 0,009%, lãi theo tháng 2% và có hợp đồng 8 tháng. Tiếp theo đó là các gói đầu tư đồng - bạc - kim cương với số tiền đầu tư lên tới 100.000 USD, lãi suất lên tới 280%/năm.

“Ví dụ bạn đầu tư gói bạc với khoản tiền 5.000 USD, tính trung bình lãi suất 10%/tháng, một năm sẽ nhận lãi suất 120%. Gói kim cương với số tiền 60.000 USD, lãi suất 1 tháng trung bình 20%, bạn sẽ nhận được 240%/năm”, An nói. “Đặc biệt, khi đầu tư ETM, nhà đầu tư sẽ nhận được lãi kép. Với số tiền lãi hàng tháng, nhà đầu tư được lựa chọn rút tiền mặt hoặc đổi sang ETM và tiếp tục nhận lợi nhuận từ sự tăng giá của ETM”.

Để chứng minh cho lợi nhuận của ETM, An “vẽ” ra kế hoạch phát triển giá trị của đồng tiền ảo ETM từ mức 1,4USD/đồng vào tháng 1/2020 lên 12,5 USD vào cuối tháng 12/2020 và lên tới 145 USD vào cuối năm 2021.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn đầu tư, An chỉ dẫn một thành viên trong nhóm hướng dẫn cách lập tài khoản trên trang web Ethersmart.org. Sau đó, số tiền đầu tư sẽ được chuyển sang mua 1 trong 5 đồng tiền kỹ thuật số (Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP và Bitcoin Cash).

“Bạn mua BTC này trên sàn giao dịch bất kỳ. Nhưng để thuận lợi nhất, mình sẽ giới thiệu bạn Trường chuyên mua BTC để không mất phí giao dịch. Bạn chỉ cần chuyển tiền mặt vào tài khoản của Trường, Trường sẽ cấp mã số để nhận BTC”, An tư vấn.

An dặn: Để tránh bị cơ quan chức năng, ngân hàng để mắt, khi chuyển tiền, nội dung không được liên quan đến coin vì “ngân hàng “dị ứng” với coin sẽ gây khó khăn khi chuyển tiền”. Chỉ cần ghi nội dung: ví dụ em A số điện thoại 094XXX chuyển tiền cho anh Trường số điện thoại 098XXX.

Sau khi đã có BTC trong tài khoản trên hệ thống ETM, nhà đầu tư quy đổi từ tiền BTC sang đồng ETM và ấn phím đầu tư. Lúc này, số tiền gốc này sẽ không thể rút ra mà chỉ có thể để đầu tư trên hệ thống và rút lãi hàng tháng.

An dẫn ví dụ, khi Ngân đầu tư 5.000 USD (khoảng 114 triệu đồng), Ngân chuyển tiền cho Trường qua tài khoản ngân hàng để mua BTC và mua ETM. Với tỷ giá hiện nay 3,2 USD/1ETM, Ngân sẽ có 1.562 ETM và trở thành cổ đông của công ty.

“Lúc này 1.562 ETM chỉ có thể đầu tư, không thể rút. Mỗi tháng, Ngân có thể rút được 500 USD tiền lãi. Số tiền lãi này quy đổi thành khoảng 151 đồng ETM. Không rút lãi, số ETM tăng lên và giá tăng. Như vậy, lãi ngày càng đẻ lãi”, An dẫn dụ.

Khi muốn bán số ETM để chuyển đổi tiền mặt, người nắm giữ mang bán trên các sàn giao dịch. Tuy nhiên, đến nay, đồng ETM chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.

Khi được hỏi về hợp đồng, căn cứ pháp lý khi khách hàng xuống tiền, An cho biết, việc đầu tư dựa vào lòng tin và khẳng định, hệ thống “không bao giờ bị sập”. “Việc đầu tư dựa trên niềm tin là chính. An là người đi trước nên chia sẻ kinh nghiệm với Ngân, chứ không xúi Ngân đầu tư, nên quyết định là ở Ngân”, An nói.

An đang giới thiệu, chào mời người tham gia mô hình đa cấp tiền ảo

Khi câu chuyện đang dở dang, từ phía ngoài, nhóm đa cấp của An tiếp tục kéo đến gồm người tự xưng tên Dư quê ở Vĩnh Phúc, một người tên Nghĩa, một người tên Kiều, trò chuyện rôm rả về những khách hàng đã chốt trong buổi sáng nay.

“Sáng nay, khách của anh nghe xong 15 phút, xuống luôn 1.000 USD để giữ chỗ. Hệ thống phát triển nhanh lắm, chậm giờ nào là bị đẩy xuống phía dưới các nhánh, mình chỉ thiệt”, Dư lên tiếng.

Bên cạnh, Kiều giới thiệu sinh năm 1998, quê Cao Bằng, sau một thời gian ngắn tham gia hệ thống ETM đã mua được nhà, ô tô.

Những sàn diễn tập chiêu trò dụ con mồi

Ngoài việc môi giới tuyển người, một số lớp học Forex cũng được mở ra. Ngày 14 và 15/5, tại tầng 2 của một quán cà phê trên phố Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội), một lớp học dã chiến cho những thành viên hệ thống ETM diễn ra với khoảng 20 người, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách “bắt mồi”.

Người đứng giảng tự xưng tên Hùng, trưởng nhóm đầu tư đại diện của một công ty tại Việt Nam. Ngoài việc nói về đồng tiền ETM như sự ra đời, hoạt động, lãi suất từ đâu… Hùng bắt đầu “chỉ dạy” chiêu trò để lấy lòng tin và “moi tiền” nhà đầu tư.

“Mỗi người hãy kể câu chuyện của bản thân mình, từng đầu tư, thất bại và gặt hái quả ngọt. Như Hùng, từng làm trong lực lượng vũ trang nhưng lương thấp, Hùng xin ra khỏi ngành. Sau đó, Hùng làm luật sư nhưng công việc không được như kỳ vọng và cuối cùng Hùng đến với đầu tư tài chính”, Hùng nói với các học viên.

Anh ta bảo, mỗi thành viên phải có câu chuyện thật mới có thể lấy được lòng tin của người tham gia. Sau Hùng, các chi nhánh có kinh nghiệm tiếp tục chia sẻ. Như Dư kể về cách làm quen trong quán cà phê, xin số điện thoại, cách bắt chuyện với các bà, các mẹ ngoài chợ, cách bắt khách khi đi mua quần áo, cách bắt khách, xin số điện thoại khi tổ chức hội thảo.

“Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới. Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải được đăng ký theo quy định của Nghị định số 40/2018/NÐ-CP.



Các tổ chức cá nhân trên có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam (Ðiều 217a Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017)", Phòng Ðiều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Phần giới thiệu công ty sáng lập tiền ảo ETM cho thấy, công ty đang trong giai đoạn gọi vốn. Ðồng tiền ảo ETM do công ty phát hành, chưa giao dịch trên các sàn giao dịch, không có giá trị trên thị trường. Các ngành nghề đầu tư của công ty cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Ngoài ra, pháp luật Việt Nam chưa cấp phép giao dịch tiền ảo. Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, tiền ảo không phải là một phương tiện thanh toán ở nước ta nên các chủ thể sử dụng tiền ảo làm công cụ thanh toán sẽ bị coi sử dụng công cụ thanh toán bất hợp pháp tại Việt Nam. Khi chủ thể vi phạm quy định về sử dụng phương tiện thanh toán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 6 Ðiều 27 Nghị định số 96/2014/NÐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; Trường hợp chủ thể thực hiện các giao dịch tiền ảo nhằm mục đích rửa tiền thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt tương ứng với hành vi vi phạm theo quy định tại các điều, từ Ðiều 39 đến Ðiều 46 Nghị định số 96/2014/NÐ-CP. Mặt khác, người sử dụng các giao dịch liên quan đến tiền ảo nhằm mục đích rửa tiền còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về “Tội rửa tiền” quy định tại Ðiều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nhóm PV KT-XH