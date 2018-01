Mật phục bắt quả tang 5 tàu hút cát trái phép trong đêm

Ngày 13/1, Đội CSGT đường thủy, (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện bắt 5 ghe máy hút cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Đội CSGT đường thủy đang tuần tra trên tuyến sông Thu Bồn (đoạn chảy qua xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện 5 ghe máy đang có hành vi hút cát trái phép.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu các ghe máy này dừng hoạt động, lập biên bản xử lý gồm: Tàu QNa-1067, do Ngô Ngọc Kiêm (57 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Tàu QNa- 3008 do Hứa Văn Dũng (43 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); Tàu QNa-1101, do ông Tăng Minh (35 tuổi, trú xã Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam); và 2 tàu không đăng kiểm do Hứa Văn Phúc (47 tuổi, trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) và Ngô Minh Sơn (35 tuổi, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) đang điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 5 tàu hút cát trái phép . Ảnh CTV

Qua kiểm tra, xác định ban đầu có khoảng hàng chục khối cát đã được hút trái phép trên 5 ghe máy này. Hiện Đội CSGT đường thủy tỉnh đang tiếp tục đo khối lượng cát và lập biên bản vi phạm. Đồng thời, tạm giữ các thiết bị máy móc của các ghe máy trên để xử lý theo quy định.

Hoài Văn