Máy bay chậm giờ vì va phải chim

Theo lịch trình, chuyến bay BL350 từ TPHCM đi Đồng Hới hạ cánh đúng giờ lúc 13h10, sau đó máy bay này sẽ tiếp tục đón khách từ Đồng Hới đi TPHCM, dự kiến cất cánh lúc 13h50.Tuy nhiên, sau khi hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, phi công phát hiện có dấu hiệu chim va vào máy bay. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định, Jetstar Pacific đã lập tức điều động kỹ sư từ TPHCM ra Đồng Hới để kiểm tra, trước khi cho phép máy bay thực hiện chuyến bay tiếp theo.Dự kiến sau khi kiểm tra, máy bay sẽ thực hiện chuyến bay BL351 từ Đồng Hới đi TPHCM vào lúc 18h cùng ngày. Trong thời gian chờ đợi, hành khách được hãng phục vụ ăn uống theo quy định, kèm bồi thường thiện chí 300 nghìn đồng/hành khách.Được biết, sân bay Đồng Hới là sân bay lẻ, chưa có đủ hệ thống bảo dưỡng và kỹ sư đủ tiêu chuẩn để có thể kiểm tra trong tình huống này.Sự việc cũng ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến bay của Jetstar Pacific trong ngày. Cùng với việc phát thanh xin lỗi và phục vụ hành khách tại sân bay, Jetstar Pacific Jetstar gửi lời xin lỗi đến tất cả hành khách bị ảnh hưởng và mong hành khách thông cảm, cùng chia sẻ vì lý do bất khả kháng này.Chim va máy bay vấn nạn trong lĩnh vực hàng không, gây thiệt hại không nhỏ cho các hãng hàng không trên thế giới. Ngày 28/4, một máy bay của một hãng hàng không tại Việt Nam cũng bị chim va ở sân bay Hải Phòng, dẫn đến 7 chuyến bay bị hủy do máy bay phải nằm lại sân bay để sửa chữa.Theo Business Insider, hằng năm các hãng hàng không ở Mỹ ước tính thiệt hại lên đến 1,2 tỷ đô la Mỹ do các lần va chạm với chim gây ra. Mặt khác còn khiến các chuyến bay phải trì hoãn hay nghiêm trọng hơn buộc phải hủy chuyến.

Lê Hữu Việt