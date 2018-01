Mẹ bất ngờ khi nghe tin con bị tẩm xăng đốt nguy kịch

Tại bệnh viện Xanh-Pôn, bà Lê Thị Hoa (mẹ nạn nhân Nguyễn Thị H.) rất lo lắng khi nhìn thấy trên người con gái mình quấn kín băng, mê man trên giường bệnh.

Bà Hoa cho biết, ngày 16/1, gia đình nhận được tin H. bị đối tượng lạ tẩm xăng đốt bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Bà đã vội vàng từ tỉnh Lâm Đồng ra Hà Nội để chăm sóc con.

Theo bà Hoa, gia đình không hề hay biết chị H. có quen đối tượng đã tẩm xăng thiêu sống mình. “Ở quê H. đã lập gia đình có một đứa con nhưng sau đó hai vợ chồng ly thân, cháu bé đang ở với bố. Ngoài ra, H. mới ra Hà Nội làm được một thời gian ngắn” – bà Hoa nói.

Được biết, chị H. bị bỏng khoảng 70% và phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng hơn 17h ngày 15/1, khi chị Nguyễn Thị H. (SN 1984) đang ở trong cửa hàng may trên phố Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị một đối tượng lạ bịt mặt lao tới đổ xăng lên người đốt dẫn đến bị thương nặng.

Theo một số nguồn tin, chị H. có quen một người đàn ông nước ngoài. Tuy nhiên, khi người này ngỏ lời yêu đương chị H. đã từ chối. Khi biết chị H. có tình cảm với người khác, ngày 15/1, người đàn ông này đã tìm đến cửa hàng may của người trong mộng, dùng xăng đổ lên người nạn nhân và châm lửa đốt sau đó bỏ trốn. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.

Ngày 19/1, lãnh đạo công an quận Tây Hồ xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc như trên. “Hiện công an quận đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ và truy tìm người đàn ông ngoại quốc này.”- vị này cho hay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà