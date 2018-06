Mẹ con hot girl Bella được ở Trung tâm bảo trợ tối đa 1 tháng

Theo đó, sau khi làm việc với Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 2 mẹ con Đoàn Thuý Hà đã được bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Đông Anh, Hà Nội) chăm sóc. Theo quy định, 2 người sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng tối đa trong 1 tháng đối với các đối tượng lang thang, cơ nhỡ.Được biết, sau khi chuyển tới trung tâm bảo trợ xã hội, cháu bé ở trạng thái ổn định và được chăm sóc đầy đủ. Đoàn Thuý Hà cũng có thái độ hợp tác và vẫn tự tay chăm sóc con.Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, việc tiếp cận Đoàn Thuý Hà cần sự cẩn trọng, tránh việc kích động. Trong thời gian lưu trú tại Trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp giải quyết vụ việc.Trong thời gian 1 năm qua, nhiều lần dư luận phẫn nộ trước các hành vi có dấu hiệu hành hạ, ngược đãi của Đoàn Thuý Hà với con trai, như: Hút thuốc lá rồi phả khói vào mặt cháu; để nhiều đồ đạc đè lên người cháu; đặt cháu nằm tại những nơi nguy hiểm (như lòng đường, vị trí che khuất tầm nhìn phía trước đầu xe tải); có những lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ cháu…Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã lên tiếng thanh minh về lý do tới nay cơ quan này chưa có hành động dứt điểm bảo vệ cháu bé, dù nhiều bằng chứng cho thấy Thuý Hà đã có hành động ngược đãi, hành hạ con ruột của mình.“Qua đánh giá ban đầu, cô gái Bella có biểu hiện không bình thường. Về phía cháu bé, cho đến nay, tình trạng của cháu chưa phát hiện dấu hiệu tổn thương nặng nề”, ông Nam nói. Theo vị quan chức này, cục vẫn phối hợp với cơ quan chức năng khác để theo dõi vụ việc.Động thái của Cục Trẻ em được dư luận xem là chậm trễ, thiếu trách nhiệm khi các hành động của hot girl Bella đã kéo dài từ năm 2017 tới nay; và không rõ cơ quan này sẽ hành động khi nào, trong trạng thái cháu bé bị đối xử ra sao nữa mới được xem là phù hợp?Ngày 29/6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn gửi Sở LĐ-TB&XH Hải Dương (nơi Đoàn Thuý Hoà có hộ khẩu thường trú) đề nghị khẩn trương có biện pháp can thiệp bảo vệ cháu bé.

Lê Hữu Việt