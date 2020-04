Miền Bắc đón không khí lạnh vào cuối tuần

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 11 đến ngày 12/4, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13 đến ngày 18/4, có mưa vài nơi.

Từ Chủ Nhật (12/4), trời chuyển rét. Trời rét kéo dài đến 14/4. Các ngày sau đó trời rét về đêm và sáng sớm.

Tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, từ đêm 11 đến ngày 13/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, tập trung trong đêm 11, ngày 12, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét đến ngày 14/4.

Cũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm 11 đến ngày 14/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung trong đêm 11 ngày 12, sau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, trời chuyển lạnh.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 4 có thể còn 2-3 đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta gây mưa rào và dông diện rộng, trời chuyển rét hoặc lạnh. Sang tháng 5, không khí lạnh hoạt động giảm dần, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng diện rộng.

Nguyễn Hoài