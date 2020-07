Miền Bắc đón mưa dông diện rộng nhiều ngày

Quảng cáo

Hôm nay (20/7), mưa rào và dông tiếp tục lan rộng ở Bắc bộ. Trong đó, các tỉnh khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo, đợt mưa này kéo dài đến khoảng 22/7. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.



Hà Nội từ nay đến 22/7 có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ 20-22/7, trên khu vực thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình và các sông suối khu vực Bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2m-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao (sông Hồng), sông Chảy và các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương nói trên theo dõi sát tình hình mưa, lũ để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền và người dân chủ động ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Bắc bộ chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài từ hôm nay. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chỉ dao động 32-35 độ C, vùng núi thấp hơn từ 30-33 độ C. Tuy nhiên, từ 23/7, nắng nóng xuất hiện trở lại ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại miền Trung, đợt nắng nóng kéo dài từ 6/7 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị hôm nay có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời dịu hơn với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C. Dự báo nắng nóng ở miền Trung kéo dài trong nhiều ngày tới. Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng hôm nay từ 8-10, gây nguy hại rất cao cho người tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Tây Nguyên và Nam bộ những ngày tới tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều và tối, ban ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên 29-32 độ C, tại Nam bộ 31-34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài - Nam Khánh