Miền Bắc, miền Trung tiếp tục nắng nóng kéo dài

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, trong một tháng tới, nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra ở miền Bắc, miền Trung. Trong đó, khu vực Bắc và Trung Trung bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng, riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt (trên 37 độ). Nhiệt độ trung bình từ nay đến 20/8 trên cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ.

Tại vùng núi phía Bắc, dải hội tụ gió trên cao gây mưa lớn nhất trong 59 năm ở Hà Giang vào ngày 21/7 đã yếu dần. Do đó từ hôm nay, mưa giảm trên khu vực vùng núi Bắc bộ. Dự báo từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, khu vực này sẽ đón một đợt mưa dông mới với cường độ to đến rất to.