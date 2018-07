Miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND Quảng Nam với ông Hoài Bảo

Ngày 19/7, HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp tục ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX. Tại đây, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất các nội dung về công tác nhân sự.

Cụ thể, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh đối với các ông: Ông Nguyễn Hồng Quang, tỉnh ủy viên, nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh (lý do chuyển công tác về UBND TP. Tam Kỳ); Ông Lê Ngọc Hải, nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (lý do chuyển công tác về Bộ tư lệnh Quân khu 5); Ông Đinh Hài, nguyên Giám đốc Sở VH TT & DL Quảng Nam (lý do nghỉ hưu theo chế độ); Ông Lê Phước Hoài Bảo (do bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ tại Quyết định số 854/ QĐ-UBND ngày 9/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam).

Đồng thời, HĐND tỉnh Quảng Nam tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Văn Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh (56/56 phiếu): ông Hứa Văn Tưởng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam (56/56 phiếu); ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam (56/56 phiếu); Ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (56/56 phiếu).