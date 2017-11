Miền Trung mưa lũ lớn, miền Bắc nhiều nơi rét đậm

Tuy nhiên, hoàn lưu vùng áp thấp đã gây mưa to đến rất to các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và Tây Nguyên. Từ đêm 19/11, do kết hợp với không khí lạnh, vùng mưa nên mở rộng ra tới Bắc Trung bộ.

Từ đêm 19 đến 24/11, các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đó, các sông từ Quảng Trị đến bắc Phú Yên lên mức báo động 2-3; sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, nam Phú Yên đến Bình Thuận, Tây Nguyên và lưu vực sông Đồng Nai lên mức báo động 1-2, sông suối nhỏ lên trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh nói trên, đặc biệt là từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định. Cùng đó, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông có nguy cơ xảy ra trên hầu khắp các tỉnh thành trên, nhất là ở Thừa Thiên- Huế đến Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Ngoài ra, khu vực trên hiện có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, nguy cơ cao mất an toàn. Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ đặc biệt trong vận hành các hồ chứa, đảm bảo an toàn vùng hạ du cũng như khu vực dễ bị ngập lụt, chia cắt hoặc bị sạt lở đất, lũ quét.

Trong khi đó, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, ảnh hưởng sâu từ miền Bắc đến các tỉnh Nam Trung bộ. Không khí lạnh gây mưa rải rác ở Đông Bắc bộ; Bắc và Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 14-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 16-18 độ C.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai có công điện yêu cầu các địa phương phía Bắc căn cứ tình hình thực tế có thể cho học sinh nghỉ học. Các địa phương khẩn trương hướng dẫn người dân che chắn, sửa sang chuồng trại; chuẩn bị thức ăn thô, tinh phòng đói rét cho đàn gia súc.

Phạm Anh