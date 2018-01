Mới nhất vụ Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội bị 'tố' bảo kê

Trao đổi với Tiền Phong chiều 9/1, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết: Ngay sau khi UBND thành phố có văn bản giao Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tổ chức điều tra vụ Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội bị tố bảo kê xe quá tải, Sở đã chuyển hồ sơ tài liệu liên quan cho cơ quan công an. Tổ công tác được Sở GTVT lập để xác minh thông tin trong đơn tố cáo cũng dừng thực hiện nhiệm vụ để cơ quan công an làm việc.

Ở một diễn biến khác, một nguồn tin của Tiền Phong cho hay, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Thanh Xuân (người đứng đơn tố cáo Chánh Thanh tra Sở GTVT) khẳng định mình không nợ nần và không bị đòi nợ như một số nguồn tin nêu. Ông Hùng cũng đang giữ đơn kiến nghị viết tay, trong đó có chữ ký của ông Trần Thanh Bình (Thanh tra giao thông tổ công tác số 3, quận Thanh Xuân) để chứng minh ban đầu đơn kiến nghị có chữ ký của ông Bình.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản giao Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tổ chức điều tra vụ Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội bị tố bảo kê xe quá tải. Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố tổ chức điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố đã nhận được đơn kiến nghị và văn bản bảo cáo của Sở Giao thông vận tải Hà Nội liên quan đến việc ông Trần Đăng Hải, Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải bị tố "bảo kê" xe quá tải.

Theo nội dung đơn kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó đội trưởng Đội Thanh tra giao thông và ông Trần Thanh Bình, thanh tra giao thông tổ công tác số 3, quận Thanh Xuân, Hà Nội, từ khi ông Trần Đăng Hải được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đến nay đã “gây bè phái, mắng chửi, áp đặt các đội trưởng trực thuộc và các trưởng phòng nghiệp vụ, tham lam bảo kê rất nhiều doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội và một số doanh nghiệp ở tỉnh lân cận có xe chở hàng quá tải, quá khổ vào Hà Nội”.

Cũng theo đơn kiến nghị, ông Trần Đăng Hải đã tạo điều kiện cho những người thân cận là ông Lê Hồng Việt, Tổ trưởng cơ động Đội Thanh tra giao thông Thanh Xuân và Đỗ Hà, nhân viên tổ này, được phụ trách về xe quá khổ, quá tải và các công trình giao thông lớn.

