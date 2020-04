Một Cảnh sát cơ động trọng thương khi ngăn nhóm gần 100 đối tượng đua xe trái phép

Quảng cáo

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1999, trú tại Viên Bình, Trần Đề, Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi gây thương tích cho một chiến sĩ cảnh sát.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành xác minh các đối tượng tổ chức và tham gia đua xe trái phép.

Theo báo cáo của cơ quan Công an, vào khoảng 22h30 ngày 11/4, tổ tuần tra Công an tỉnh Đồng Nai gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát hiện tại km14 QL51 hướng TP Biên Hòa đi huyện Long Thành một nhóm đua xe mô tô trái phép khoảng 100 thanh thiếu niên đi trên khoảng 60 xe mô tô. Các đối tượng nẹt bô, đánh võng, dàn hàng ngang hò hét gây náo loạn trên đường.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh cho các đối tượng dừng phương tiện, tuy nhiên nhóm đua xe manh động phóng xe bỏ chạy. Trong đó, đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 83P3-86355 lao thẳng vào tổ công tác gây trọng thương cho chiến sĩ Cảnh sát cơ động Phan Đức Mạnh.

Tổ tuần tra sau đó đã đưa đồng chí Phan Đức Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng thương tích rất nặng.

Lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Khánh, là người điều khiển xe mô tô gây thương tích cho chiến sĩ Phan Đức Mạnh.

Hiện lực lượng Công an tỉnh đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Mạnh Thắng