Một phụ nữ về từ vùng dịch nhưng yêu cầu 'trả phí' mới cách ly

Ngày 16/2, Công an TP. Quảng Ngãi có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP. Quảng Ngãi báo cáo 1 trường hợp không phối hợp cách ly tại nhà nhằm phòng chống virus corona.Theo đó, bà H.T.H (sinh năm 1957, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi) đi thăm người thân tại tỉnh Vĩnh Phúc (địa phương có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19) vừa trở về. Chính quyền địa phương đã đến tuyên truyền, hướng dẫn bà H. thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19. Đồng thời yêu cầu bà H. tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.Lúc đầu, bà H. đồng ý thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Thời gian thực hiện cách ly bắt đầu từ ngày 13/2. Tuy nhiên, sau đó bà H. bất hợp tác và tiếp tục ra chợ buôn bán khiến nhiều người lo lắng.Lý giải việc này, bà H. cho rằng điều kiện kinh tế quá khó khăn nên phải đi làm. Nếu muốn bà thực hiện cách ly thì chính quyền phải hỗ trợ 250.000 ngàn đồng mỗi ngày.Theo ông Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi, việc bà H. yêu cầu trả 250.000 mỗi ngày là không có trong quy định. Đối với trường hợp này, UBND TP. Quảng Ngãi đã xin ý kiến UBND tỉnh cho cách ly y tế theo diện tập trung.

Theo Dân trí