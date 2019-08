Mưa lớn 3 ngày tới ở Nam Bộ và Tây Nguyên

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên từ nay đến hết Thứ Sáu (9/8), Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng miền Đông Nam Bộ (gồm Thành phố Hồ Chí Minh) và Nam Tây Nguyên (Lâm Đồng) có nơi mưa rất to.

Dự báo lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ, riêng miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có nơi trên 120mm/24 giờ. Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lại tập trung vào chiều và tối nên nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vũng trũng thấp. Ngoài ra, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên vùng biển phía Nam, sáng nay (06/8), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-19 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp ở Bắc Biển Đông, kết hợp gió mùa Tây Nam ường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động.

Nguyễn Hoài