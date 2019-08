Mưa lớn kéo dài, Đắk Lắk ngập lụt diện rộng

Quảng cáo

Ngày 8/8, ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch UBND phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chính quyền đã hỗ trợ cho khoảng 50 hộ dân bị ngập do mưa lớn kéo dài. “Nhiều hộ dân bị ngập nặng, chúng tôi đã phối hợp với công an, bộ đội đưa người và tài sản đến nơi an toàn. Phường đã hỗ trợ khám y tế, và mua sắm một số vật dụng cho sinh hoạt” – ông Đức nói.

Chuyển dân trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Cư dân địa phương cho biết : Lượng mưa quá lớn nước đổ về quá nhanh khiến dân chúng không kịp trở tay.

Nhiều hộ dân bị ngập sâu trong biển nước

Ghi nhận của phóng viên, lượng nước đổ về khiến nhiều nhà bị ngập gần hết tầng 1. Kèm theo đó, dòng nước chảy xiết theo các con hẻm khiến nhiều nhà bị cô lập, người trong nhà, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em không thoát được ra bên ngoài.

Mưa lớn khiến nhiều nơi bị chia cắt Nhận tin báo, lực lượng công an, quân đội cùng nhiều lực lượng tại địa phương đã nhanh chóng đưa xuồng, phao, dây thừng vào khu vực ngập nặng để tiến hành giải cứu. Đã xảy ra một ca tử vong là ông Hoàng Trung Tùng (SN 1959, trú tại thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar), chết do bị nước cuốn trôi. Cơ quan chức năng đưa thi thể ông Tùng lên bờ Báo cáo nhanh từ UBND huyện Ea Súp cho biết, mưa lũ đã khiến 614 ngôi nhà ở các xã bị chìm trong nước; hơn 6.000ha cây trồng các loại bị ngập, nhiều gia súc, gia cầm bị chết, ước tính thiệt hại khoảng 700 tỉ đồng. Các hộ dân bị ảnh hưởng đã được đưa đến nơi an toàn. Nỗ lực đưa người dân đến nơi an toàn Trong khi đó, tại huyện Buôn Đôn mưa lớn gây ngập lụt cục bộ một số điểm gây chia cắt giao thông, có 154 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 20 gia đình trong khu vực nguy hiểm đã được di dời .

