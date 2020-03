Mưa lớn khắp miền Bắc, miền Trung hôm nay

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay (4/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ như Quảng Ninh, Lạng Sơn. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m kết hợp với không khí lạnh nên Bắc Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ chiều nay mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Thủ đô Hà Nội hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt không khí lạnh yếu và chỉ gây ra rét trong khoảng 1-2 ngày. Dự báo từ 5/3 mưa giảm và nhiệt độ bắt đầu có xu hướng tăng nhanh.

Ông Năng cho biết thêm, trung bình hàng năm có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta trong tháng 3. Tuy nhiên tháng 3 năm nay không khí lạnh hoạt động yếu và ít có cơ hội gây ra các đợt rét kéo dài, xu hướng nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm.

Ông Năng lưu ý, các đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta sau những ngày nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, có thể gây ra sự xáo trộn không khí mạnh mẽ và gây ra những trận mưa rào và dông, có khả năng kèm theo mưa đá như tối và đêm ngày 2/3.

Hà Nội: Gần 40 điểm ngập nặng sau cơn mưa chiều 3/3 Sau cơn mưa lớn xảy ra khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong nước vào chiều 3/3, cuối giờ chiều nay Công ty TNHH MTV Thoát Nước (Công ty Thoát Nước) Hà Nội đã có báo cao nhanh về lượng mưa và các điểm ngập úng.

Nguyễn Hoài