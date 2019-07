Mưa lớn ở khắp miền bắc đến hết ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (24/7), ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 04h đến 06h/24/7) tại Xím Vàng (huyện Bắc Yên, Sơn La) 29mm, tại Chiềng Công (huyện Mường La, Sơn La) 17.6mm, Chi Lăng (Lạng Sơn) 10.4mm, Trà Lĩnh (Cao Bằng) 31.4mm, Phi Hải (huyện Quảng Uyên, Cao Bằng) 57.6mm, Cần Yên (huyện Thông Nông, Cao Bằng) 63.6mm.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc bị nén kết hợp với với xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5000m trong ngày và đêm nay (24/7), ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm/24 giờ). Hà Nội sáng và đêm (24/7) có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đêm 25/7 (mưa lớn tập trung vào sáng và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp, vào chiều tối và tối nay (24/7) ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vào chiều tối và tối.

- Nguyễn Hoài