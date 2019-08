Mưa lớn trên nhiều vùng đến hết ngày mai

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay Tây Nguyên, Nam Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 07h ngày 08/8 đến 01h ngày 09/8) phổ biến 30-50mm, có nơi trên 50mm như: Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) 55mm, EaKmat (Đắk Lắk) 54mm, Lắk (Đắk Lắk) 108mm, Liên Khương (Lâm Đồng) 59mm, Trị An (Đồng Nai) 88mm.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (09/8), ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h). Riêng các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to (lượng mưa 70-120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, riêng Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước 80-120mm/24h).

Cảnh báo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp.

Ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong hôm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại Thủ đô Hà Nội đêm qua có mưa rất to. Hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nguyễn Hoài