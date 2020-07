Mưa lũ Hà Giang: 7 người chết và bị thương, nhấn chìm nhiều ô tô trong biển nước

Quảng cáo

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Giang, mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 20-21/7 đã 7 người thương vong (5 người chết và 2 người bị thương).



Về nhà ở, có 1 nhà bị đất đá vùi lấp tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì; 1 nhà tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn tại xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên; 64 nhà bị sạt đất đổ tường; 2.800 nhà dân ngập úng, nước tràn vào nhà. Huyện Bắc Mê bị ngập 6 thôn của xã Yên Định và 2 thôn xã Minh Ngọc, chưa xác định thiệt hại.

Về sản xuất nông nghiệp, 215 ha lúa và hoa màu, 5 ha cây lâm nghiệp, 24 ha ao cá,…bị thiệt hại. Bên cạnh đó, 2 nhà máy thủy bị dừng hoạt động do đất đá sạt lở, vùi lấp hệ thống máy móc.

Theo ước tính của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTTvà TKCN), trận mưa lũ tại Hà Giang đã gây thiệt hại trên 80 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại về thủy điện).

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to.

Đặc biệt mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ đạt từ 100 – 300mm. Tại Thành phố Hà Giang có mưa đặc biệt to, lượng mưa từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7 đạt 347 mm. Đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.

Mưa lớn, mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang đã lên nhanh, biên độ lũ lên khoảng 5,8m, đạt mức 101,37m (10h/21/7), trên BĐ2 là 0,37m, hiện nay đang xuống nhanh, đã xuống dưới BĐ1. Ngập lụt do mưa lớn tại các vùng trũng, thấp đã diễn ra tại TP. Hà Giang, huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Mê. Sạt lở đất đã xảy ra tại huyện Hoàng Su Phì, huyện Vị Xuyên và TP. Hà Giang.

Nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy qua Nhà máy thủy điện Thái An trong ngày 22/7. Ảnh: Ngọc Hà.

Hiện nay, tỉnh Hà Giang huy động các lực lượng vũ trang tìm kiếm các nạn nhân bị thương vong, thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ và sạt lở đất gây ra. Đồng thời, đã chỉ đạo huy động nhân lực, thiết bị thông tuyến các tuyến đường bị sạt lở, sơ tán dân khỏi khu vực ngập lụt, sạt lở. Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã thông xe, nước đã rút.

Theo UBND tỉnh Hà Giang, trận lũ lụt tại Hà Giang đêm 20, ngày 21/7 đã khiến 33 ô tô, 250 chiếc xe máy bị ngập cùng nhiều tài sản hư hỏng. Ước thiệt hại hơn 80 tỷ đồng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, sáng 22/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa có Công điện khẩn gửi Sở GD&ĐT các tỉnh miền núi phía Bắc, đề nghị chủ động ứng phó với mưa, lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ về đợt mưa lũ, đặc biệt ở vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập. Đồng thời lên phương án bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại tài sản, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Quang Lộc