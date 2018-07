Mưa ngập, người dân Hạ Long dùng xuồng trên quốc lộ

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình, Yên Bái và Phú Thọ. Vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh cũng được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét; nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh gồm Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh nên hôm qua, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Mai Sơn (Sơn La) 70mm, Sapa (Lào Cai) 67mm, Yên Bái 188mm.