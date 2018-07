Mưa rất to ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ những ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay (17/7), khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cũng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ nên trong đêm qua ở khu vực nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm như: Sầm Sơn (Thanh Hóa) 118mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 105mm, Đô Lương (Nghệ An) 108mm, Vinh (Nghệ An) 136mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 110mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 159mm…

Hiện nay (17/7): Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh nối với vùng áp thấp nhiệt đới ở Nam Vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay (17/7), ở Hòa Bình, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to.

Trong ngày và đêm mai (18/7), khu vực Đồng Bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) sẽ có mưa to đến rất to trở lại; sau đó vùng mưa to có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ trong ngày 19-20/7.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (17/7) có mưa, mưa rào. Từ ngày mai 18/7 đến ngày 19/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được đánh giá ở cấp 1, riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cấp 2 (thiên tai gây ra rủi ro ở cấp trung bình).

Nguyễn Hoài