'Mục sở thị' 2 khu cách ly tập trung tại tỉnh Nghệ An

Nghệ An đang cách ly tập trung tại 2 điểm là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Vinh (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) và Đoàn An Điều dưỡng 40 - Quân khu 4 (thị xã Cửa Lò) với tổng gần 1.000 công dân là lao động từ Lào và Thái Lan trở về. Công tác phòng chống Covid-19 tại Nghệ An diễn ra khẩn trương, tỉnh này đang trong tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh).

Ngay khi được lực lượng chức năng đón về khu cách ly tập trung, công dân sẽ thực hiện bước vệ sinh đầu tiên là rửa tay sát khuẩn...

Sau đó, xếp hàng dài bao gồm hành lý để ngành y tế sẽ phun khử trùng.

Những xe vận chuyển cũng được nhân viên y tế phun thuốc khử trùng khi đến khu cách ly.



Quá trình sinh hoạt trong khu cách ly, công dân sẽ được đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Lúc rảnh rỗi, một người phụ nữ thêu tranh.

Lực lượng hậu cần chuẩn bị bữa ăn trưa cho công dân cách ly tập trung.



Những công dân cách ly sẽ được phục vụ đến tận tay những hộp cơm, chén canh.



Những trận đấu thể thao sôi động được cơ quan chức năng tổ chức cho những công dân cách ly tại đơn vị.