Nạn nhân bàng hoàng kể thời khắc điện giật chết 4 người tại Nghệ An

Ngày 27/6, không khí tang thương bao trùm xóm nghèo thuộc xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) khi địa bàn này xảy ra vụ việc, điện giật khiến 4 người tử vong. Anh Trương Văn Ngợi (SN 1979), trú tại xóm Xiểm, xã Hạ Sơn, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc đau lòng.

Theo anh Ngợi, vào khoảng 16h (ngày 26/6), anh cùng 6 người khác đều trú xã Hạ Sơn đi dựng cột điện viễn thông trên địa bàn xã. Khoảng 30 phút sau, 7 người đang cố gắng để dựng cột vào hố cố định thì bất ngờ đường dây điện 35kv phía trên phóng xuống làm khiến 7 người giật.

“Lúc này tôi cùng hai người khác dùng thang gỗ để đỡ cột điện, 2 người dùng thang sắt còn lại và 2 người giữ cột. Chúng tôi nhấc thang để đưa cột điện vào hố. Khi đến ô cột cuối cùng thì nghe tiếng nổ lẹt đẹt. Rồi cả 7 người bị hất văng ra xa. Ít phút sau, tôi tỉnh dậy thấy mình nằm dưới rãnh nước, đau nhức, bị cháy sém ở phần chân.



Tiếng nổ nhỏ, mùi khét từ dây điện vẫn còn. Gắng gượng đứng dậy, tôi hoảng hồn phát hiện 4 người gồm anh Trương Minh Tuấn (34 tuổi), anh Bùi Văn Tý (41 tuổi), anh Trương Văn Toàn (37 tuổi) và anh Trương Văn Quân (32 tuổi) đã tử vong trong tình trạng bị cháy sém. Tôi lết chạy gọi người cứu giúp”, anh Ngợi kể lại.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Ghi nhận của P/V tại hiện trường, cột điện nơi xảy ra sự việc bị đổ nghiêng, nằm ngay phía dưới đường dây điện 35kv. Một trong ba dây điện của đường dây điện 35kv này bị đứt, rơi xuống ruộng mía phía dưới khiến nhiều nơi bị cháy đen. Lực lượng an ninh vẫn túc trực, bảo vệ hiện trường.

“Chúng tôi là những người dân nghèo, kinh tế khó khăn, được thuê đào hố rồi dựng cột viễn thông, biết là nguy hiểm nhưng vì miếng cơm manh áo gia đình nên đành chấp nhận. Mỗi ngày công, chúng tôi được trả 200 nghìn đồng”, anh Ngợi cho biết thêm.

Trong số 4 nạn nhân tử vong, thì nạn nhân Trương Minh Tuấn là cán bộ địa chính xã Hạ Sơn, cũng là người trực tiếp thuê người đi dựng hệ thống cột viễn thông. Các nạn nhân chỉ là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động. Còn đơn vị viễn thông làm chủ đầu tư là tập đoàn Viettel có chi nhánh tại Nghệ An.

Nói về vấn đề này, ông Tạ Quang Lịch - Giám đốc Công ty Điện lực Quỳ Hợp, cho biết, phía đơn vị viễn thông thuê người dựng cột nhưng không thông báo cho ngành điện lực để ngắt điện.

Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Văn Luân - Giám đốc Viettel chi nhánh Nghệ An cho biết: “Nhận được thông tin về sự cố, chúng tôi đã cử cán bộ lên hiện trường ngay trong đêm. Hiện tại đang phối hợp với cơ quan địa phương để hỗ trợ cho các nạn nhân. Đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc. Việc thi công kéo cáp đường dây này thì phía Viettel đã ký hợp đồng với một công ty thi công và họ tự thuê người để làm”.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 17h (ngày 26/6), 7 người dân tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang làm thuê cho bộ phận dựng cột viễn thông. Trong quá trình làm việc thì không may bị lưới điện 35KV phóng xuống khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương. Thông tin được báo lên chính quyền địa phương. Công an tỉnh Nghệ An sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.