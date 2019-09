Nạn nhân duy nhất thoát nạn trong vụ thảm án ở Đan Phượng đã tỉnh lại

Sáng 4/9, ông Đỗ Văn Trường bố đẻ nạn nhân Nhung cho biết, hiện tại con gái ông đã tỉnh vào ngày hôm qua (3/9) và gia đình tạm thời đỡ lo lắng về sức khỏe của con em mình.



“Cơ bản sức khoẻ của cháu tiến triển tốt, khi mọi người hỏi đã có phản xạ và mở mắt nhìn. Tuy nhiên, vẫn đang phải đặt các ống xông, hút dịch ở phổi. Tuy nhiên, ngày hôm nay bác sĩ kiểm tra lại đã hết dịch ở phổi có khả năng chiều sẽ tháo ống”- ông Trường cho hay.



Cũng theo ông Trường, các vết thương bên ngoài đã khô. Tuy nhiên, quan trọng nhất là mắt trái của chị Nhung hiện đang bị thương và phù nề nên được cá bác sĩ kiểm tra hằng ngày.



Chị Nhung là nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ thảm án tại Đan Phượng ngày 1/9 vừa qua, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện 19-8.



Nghi can viết dòng chữ lên tường nhà khi sát hại nạn nhân



Ở một diễn biến khác, anh Phạm Văn Tuyến (con rể nạn nhân Hải) cho biết, ngày 31/8, anh đưa vợ sang nhà ngoại chơi và ngủ luôn ở đó, còn anh về nhà để sáng hôm sau đi làm.



Tuy nhiên sáng 1/9, anh Tuyến chưa kịp đi làm thì có người hàng xóm bế con gái 2 tháng tuổi anh về máu vẫn còn dính trên quần áo và nói, cả nhà vợ đang bị chém.



“Khi sang nhà bố vợ, tôi thấy vợ mình đã được đắp chiếu. Còn bà Doãn Thị Việt (mẹ vợ anh Tuyến) vẫn còn thở, anh định bế mẹ lên xe đưa ra viện nhưng mọi người cản lại”- anh Tuyến kể lại.



Cũng theo anh Tuyến, sau khi truy sát mọi người, ông Đông trở về lên nhà tắm ở tầng 2, viết một dòng chữ sau đó có ý định tự tử.



Anh Tuyến cho biết thêm, thời điểm đó anh Nguyễn Văn Hiệp (con trai ông Hải) may mắn thoát chết và suy sụp hoàn toàn, chỉ quỳ gối xuống gào khóc. Thấy tinh thần em bất ổn, mọi người đến đưa Hiệp đi nơi khác.





Trước đó, khoảng 7h15 ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Đông vác dao truy sát cả gia đình người em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ở sát nhà ông Đông). Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ. Vợ ông Hải là Doãn Thị Việt (SN 1971), con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) được đưa đi cấp cứu.



Hai trong 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu là cháu My và bà Việt do vết thương quá nặng đã tử vong vào cùng ngày. Theo người thân trong gia đình, hiện chị Nhung đang được điều trị tại bệnh viện 19-8 và đã qua cơn nguy kịch.



Cơ quan chức năng cho biết, cùng với việc bắt giữ hung thủ gây án là Nguyễn Văn Đông, công an đã thu giữ một con dao dạng dao bầu, chuôi gỗ, đầu nhọn.



Hiện cơ quan CSĐT công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Đông để điều tra về hành vi "Giết người".