Nắng gay gắt Hà Nội chìm trong 'chảo lửa' 40 độ C

Các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 38-40 độ C, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ từ 37-39 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ còn kéo dài liên tục đến hết ngày 06/7, sau ngày 06/07 nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ và giảm dần ở các tỉnh miền Trung

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay trời nắng, về chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, khu vực miền Tây Nam Bộ có khả năng có nơi có mưa vừa, mưa to và dông nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 30-33 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 32-34 độ C.

LINH ANH