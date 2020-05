Nắng nóng tháng 5 ở miền Bắc, miền Trung gay gắt hơn nhiều năm

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện tại Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây của Bắc Trung Bộ, bắt đầu đợt nắng nóng diện rộng, gay gắt dự báo kéo dài nhiều ngày.

Cụ thể, hôm nay tại Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất là 31-32 độ, cục bộ có nơi 33-34 độ. Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ trong khi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất là 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo nắng nóng thực sự bắt đầu vào ngày mai (3/5) khi vùng áp thấp phía Tây bắt đầu hoạt động mạnh và kéo dài nhiều ngày sau đó. Từ đầu tuần sau bắt đầu xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt trung bình tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ là 37-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 40 độ. Lưu ý, đây là nhiệt độ đo tại lều khí tượng, nhiệt độ ngoài thực tế có thể cao hơn từ 2-8 độ tùy thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, bê tông hóa.

Tại dải ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Trung Bộ khoảng 33-34 độ, tại Tây Nguyên 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, tại Nam Bộ nhiệt độ cao nhất là 34-37 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 5 gia tăng số ngày nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trên toàn quốc, tháng 5 năm nay cũng được dự báo là nắng nóng gay gắt hơn trung bình nhiều năm với nền nhiệt cao hơn từ 1-1,5 độ.

Riêng mười ngày đầu tháng 5, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-1,5 độ C, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C.

Dù vậy, trong tháng 5, nước ta vẫn đón nhận khoảng 2 đợt không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh này dự báo không gây rét mà chủ yếu nén dải áp thấp gió mùa ở phía Bắc, gây ra các đợt mưa rào và dông ở các tỉnh miền Bắc, tập trung vào những ngày giữa và cuối tháng 5.

Cơ quan dự báo khí tượng lưu ý, trên toàn quốc cần đề phòng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong tháng 5.

Nguyễn Hoài