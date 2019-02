Ngăn chặn 11 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Cụ thể, tối 8/2, nhận được tin báo, Phòng An ninh điều tra và Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp ngăn chặn kịp thời 11 công dân ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương đang chuẩn bị lên xe ô tô khách BKS 14B3-023.15 chạy tuyến Nghệ An – Móng Cái để xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc...