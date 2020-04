Nghẹn ngào giây phút tiễn đưa chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ

Đêm 2/4, trong khi làm nhiệm vụ Đại uý Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn (Công an quận Sơn Trà) trong khi làm nhiệm vụ đã gặp tai nạn và hi sinh tại chỗ. Một ngày sau, Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có quyết định nâng một bậc quân hàm cho hai cán bộ chiến sĩ. Đại uý Đặng Thanh Tuấn được nâng bậc lên hàm Thiếu tá, còn Trung sĩ Võ Văn Toàn được nâng bậc lên Thượng sĩ.