Nghịch lý người dân gần nhà máy thủy điện lại 'khát' điện

Thống kê từ Điện lực Nghệ An cho thấy, toàn tỉnh Nghệ an có 185 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi như Kỳ Sơn (89 thôn bản), Tương Dương (24 thôn bản), Quế Phong (24 thôn bản), Quỳ Châu (29 thôn bản), Con Cuông (5 thôn bản), Anh Sơn (5 thôn bản), Thanh Chương (4 thôn bản).

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Nghệ An được chia làm 2 giai đoạn; giai đoạn 1 từ năm 2014 đến năm 2016, ưu tiên cấp điện ở các hạng mục cấp bách, mục tiêu đưa điện đến toàn bộ trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020, mục tiêu đưa điện về 233 thôn bản với 18.214 hộ dân có điện. Tổng mức đầu tư của dự án là 782 tỷ đồng, trong đó 85% vốn từ ngân sách nhà nước cấp hàng năm và 15% vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo báo cáo của Điện lực Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành xong giai đoạn 1, thực hiện đưa điện về 100% trung tâm xã trên địa bàn tỉnh, cấp điện cho 48 thôn bản thuộc 3 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu với 3.798 hộ.

Giai đoạn 2 của dự án hiện đang triển khai với mục tiêu đưa điện lưới quốc gia về toàn bộ thôn bản trên địa bàn tỉnh nhưng đang gặp khó khăn về nguồn vốn, dự án còn thiếu khoảng 575 tỷ đồng chưa được bố trí vốn trong giai đoạn 2016 - 2020.

Trong khi đó, thông tin từ Sở Công thương Nghệ An cung cấp tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII nêu rõ, mỗi năm thủy điện tại Nghệ An hòa vào lưới điện quốc gia khoảng 2,2 tỷ Kwh, đóng vào ngân sách tỉnh khoảng 532 tỷ đồng.