Nghiêm trị ‘tin đồn nhảm, phi đạo đức’ trước đại dịch Covid-19

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện nhiều loại tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận trên không gian mạng. Trong nhiều cuộc họp Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ TT&TT xử lý nghiêm những người phao tin đồn nhảm trên mạng xã hội, kể cả xử lý hình sự.

Thủ tướng khẳng định, trong phòng chống dịch thì niềm tin là hết sức quan trọng, chính vì vậy, mọi thông tin đều được công khai, minh bạch ngay từ đầu, không có gì giấu diếm nhân dân, giấu diếm thế giới.

Trên thực tế đã có nhiều trường hợp bị triệu tập, xử phạt hành chính vì đưa tin đồn thất thiệt, gây bất ổn xã hội. Đặc biệt trong những ngày qua, trên mạng xã hội bịa đặt, lan truyền thông tin “bệnh nhân số 21” (N.Q.T, trú tại Ba Đình, thành phố Hà Nội) có “bồ nhí, con riêng”, khai báo y tế không trung thực…

Ngay sau đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc, xác minh, đấu tranh xử lý một số đối tượng đã đăng tải, chia sẻ những thông tin thất thiệt về “bệnh nhân số 21”.

Thống kê cho thấy, từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19 đến nay, trên không gian mạng đã có gần 300.000 tin, bài đăng trên các trang thông tin điện tử, blog, diễn đàn; gần 600.000 tin, bài, video clip liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đã đăng trên mạng xã hội. Trong đó có rất nhiều tin, bài có nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, sai sự thật, thu hút hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ.

Ủng hộ việc kịp thời xác minh, công khai minh bạch mọi thông tin để dập tắt tin đồn, trao đổi với PV Tiền phong, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật khẳng định, đây là giải pháp hiệu quả để không gây ảnh hưởng tới tâm lý người dân trong thời dịch lây lan toàn cầu hiện nay.

Theo ông, việc tuyên truyền, đưa thông tin chính thống kịp thời từ cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt từ Bộ Y tế là hết sức quan trọng giúp người dân chủ động phòng ngừa. Bên cạnh đó, cơ quan thực thi pháp luật cũng phải rà soát, nghiêm trị thích đáng, cương quyết đối với những thông tin xấu độc, không đúng sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang lo sợ cho người dân.

“Thế giới đã công bố đại dịch toàn cầu về đại dịch Covid-19, thì mỗi người trong chúng ta không thể thờ ơ, vô trách nhiệm, tung tin đồn nhảm, phi đạo đức”, ông Hòa nhấn mạnh.

Đồng tình với cách xử lý của cơ quan chức năng trong trường hợp “bệnh nhân số 21” vừa qua, theo Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật, với mỗi tin đồn như vậy, cơ quan công an phải nhanh chóng vào cuộc, xác minh xem thông như thế đúng hay sai?

“Nếu đúng phải thừa nhận và có phương án xử lý để phòng ngừa, răn đe, bài trừ thói hư tật xấu, suy thoái trong chính đội ngũ cán bộ đảng viên. Còn nếu không đúng cũng phải nêu rõ để dập tắt tin đồn, cũng là cách trả lại sự trong sạch cho chính cán bộ bị tin đồn ác ý”, ông Hòa nhấn mạnh.

Thậm chí, nếu những tin đồn không đúng sự thật, theo ông phải xem xét, truy cứu cả trách nhiệm hình sự nếu cần thiết, đúng pháp luật. Nếu cứ thả nổi thông tin mà không có sự phản hồi chính thống thì khác nào ủ rác trong nhà, ủ bệnh trong người.

Ngoài ra, ông Hoà cũng đề nghị cơ quan chức năng phải vận động, tuyên truyền và xử lý nghiêm minh, đảm bảo răn đe đối với những trường hợp khai báo không trung thực. Đặc biệt đối với du khách nước ngoài, đến thời điểm hiện nay cũng cần hạn chế tối đa, và phải kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, sân bay, bến cảng.

