Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3

Trong khi đó, tại các cửa sông, bãi tập kết được người dân tập kết thuyền bè từ ngày 1/8. Trước đó, vào chiều 31/7, UBND thành phố Hải Phòng cũng đã ra công điện khẩn về phòng chống cơn bão số 3. Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 1/8 tại Khu du lịch Đồ Sơn các tàu thuyền trên biển đang di chuyển neo đậu vào nơi tránh trú bão. Các hàng quán dọc theo bãi biển hầu hết đã ngừng hoạt động và tiến hành chằng buộc bàn ghế, ô dù.

Còn theo UBND huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, đến 10h ngày 1/8, tại đảo Cát Bà vẫn còn 1.898 du khách (trong đó có 285 khách quốc tế). Hiện, nhiều công ty lữ hành đã hủy tour, du khách vẫn đang rời đảo cho đến khi lệnh cấm biển có hiệu lực. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, huyện đã đưa các du khách trên các đảo trong vịnh Lan Hạ về bờ. Ngoài ra, UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng điều tàu tìm kiếm cứu nạn 09 ra ứng trực tại Cát Hải. Sáng nay (1/8), thông tin từ UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết, tại đây đã có mưa to, gió cấp 7. Để ứng phó với cơn bão số 3, huyện đảo đã triển khai công tác chống bão từ sớm. Hiện, vùng biển quanh đảo khoảng 15 hải lý hoàn toàn không còn tàu hoạt động. Trước đó vào ngày 31/7, UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ đã vận động 134 phương tiện về đất liền, cẩu lên bờ 112 phương tiện với 151 lao động. Đối với trường hợp 7 tàu của ngư dân Thanh Hóa, Nghệ An không thể về đất liền hay cẩu lên bờ, huyện đã cho neo đậu chắc chắn và đưa ngư dân lên bờ. Theo dự báo, bão số 3 có thể đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng vào ngày 2/8. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.