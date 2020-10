Người dân kể lại phút trục vớt ô tô trong vụ tai nạn cầu treo ở Nghệ An

Quảng cáo

Theo anh Nguyễn Đình Tám (xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, anh là người tiếp cận hiện trường trục vớt chiếc xe ô tô và cũng là người thân của nạn nhân trên xe.

Người dân cùng lực lượng chức năng trục vớt chiếc ô tô dưới sông Giăng.

“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tôi đang ngồi trong một quán ăn gần đó, thì có người bạn chạy đến nói, xe thằng Tuấn bị tai nạn rơi xuống sông rồi. 7 phút sau, tôi chạy tới cầu nhìn xuống sông thì thấy đèn xe dưới nước. Chạy xuống bờ, tôi bơi ra dòng, và thấy nằm ở đáy sông, cách mặt nước hơn 3m, hai cửa đóng chặt. Trong xe có 3 người đã tử vong. Tôi đập vỡ 1 cửa, nước đầy trong xe. Một số anh em khác cũng bơi ra, lặn xuống hỗ trợ đưa thi thể ra", anh Tám kể.

Cũng theo anh Tám, vị trí ô tô chìm cách bờ khoảng 40m, nằm giữa sông. Đầu xe ô tô đâm sâu xuống bùn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 19h50p (ngày 4/10), trên cầu treo Sông Giăng (nối xã Thanh Liên - Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An), chiếc xe ô tô mang BKS 30A-93.553 do Nguyễn Thế Tuấn điều khiển chở theo Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết va chạm với xe máy BKS 72 G1- 135.79 do Đào Văn Nam (xã Thanh Liên) điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn (SN 1992) trú tại xã Thanh Liên, Thanh Chương.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô rơi xuống sông Giăng, 5 nạn nhân tử vong sau đó. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ