Người dân Long An sung sướng khi có cầu giao thông nông thôn

Quảng cáo

Mang niềm vui đến vùng sâu, vùng xa

Cầu Mương Ngang được khởi công xây dựng từ tháng 7/2019 và hoàn thành sau 3 tháng thi công khẩn trương, có chiều dài 24m, rộng 2,7m với tổng kinh phí 539 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) hỗ trợ 120 triệu đồng, Công ty TNHH TM MT-Land hỗ trợ 100 triệu đồng, số tiền còn lại là ngân sách nhà nước.

Thấy cầu Mương Ngang đông vui khi xã đang tổ chức khánh thành, chị Ðặng Thị Nga (nhà ấp 4 xã Mỹ Thạnh) không dám chạy xe đạp ngang cầu, chị xuống dắt xe qua cầu để tận mắt chiêm ngưỡng cây cầu bê tông cốt thép mà dân vùng này ao ước từ lâu. Lên giữa cầu Mương Ngang nhìn xuống kênh, lòng chị vui sướng khi từ nay không phải vất vả việc đi lại giữa hai xã nữa.

“Từ ngày cầu xây xong, việc đi lại của dân ở đây quá thuận lợi. Trong lòng ai cũng vui sướng phấn khởi. Nếu là dân ở đây mới thấu hiểu được việc đi lại khó khăn đến nhường nào khi hệ thống kênh rạch chằng chịt”,

chị Nga nói.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, cả đời ông gắn bó nơi đây nên thấu hiểu được chuyện vượt kênh, vượt sông là thế nào. Năm nay ông đã 75 tuổi, dù không đi lại nhiều nhưng trong lòng cảm thấy vui sướng khi trong ấp có được cây cầu bê tông cốt thép to đùng. Việc đi lại của con cháu cũng khỏi vất vã hơn trước. Ông Nguyễn Văn Mùi (ngụ ấp 4 xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) cho biết: “Từ xưa dân ở đây đi lại phải “né con kênh” này bằng cách đi đường vòng hơn 5km mới qua được bờ bên kia. Việc đi lại gặp nhiều khó khăn, khổ nhất là lúc ốm đau, có chuyện khẩn cấp”.

Theo ông Mùi, địa phương thuộc xã nghèo, vùng sâu của tỉnh Long An. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, làm thuê mướn cho các công ty trong tỉnh và TPHCM, Bình Dương,... Nhìn mất đứa nhỏ đi học còn khổ sở hơn nhiều, nhất là vào tháng mưa gió, mùa nước nổi. Ðể vượt qua con kênh này phải dậy sớm, đi đường vòng rất mất thời gian.

Từ khi có cây cầu Mương Ngang, người dân ở vùng này rất phấn khởi, vui mừng. Việc đi lại không còn gặp khó khăn như trước nữa. Ông Mùi xúc động gửi lời cám ơn đến chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đã chung sức xây dựng cây cầu cho người dân vùng này.

Chị Ðặng Thị Chính (người dân xã Tân Thành) cho biết, dù nhà chị ở xã bên cạnh nhưng mỗi ngày vẫn phải đi ngang qua con kênh này để đưa cháu đi học lớp 1. Hồi trước việc đi lại khó khăn, đi đường vòng qua những con đường sỏi đá lởm chởm. Nay cầu xây dựng xong, việc đưa đón cháu học ngày 2 buổi cũng khỏe hơn trước.

Mong mỗi ngày góp một niềm vui

Ông Nguyễn Văn Hai, Bí thư xã Mỹ Thạnh cho biết, hệ thống kênh rạch ở đây rất chằng chịch, trong khi nhu cầu đi lại của người dân ngày một lớn, cấp thiết. Ðặc biệt là việc đi lại của các thầy cô, học sinh. Trong khi những năm qua, nguồn vốn của địa phương là có hạn nên không thể xây dựng mà phải vận động thêm các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung tay.

Tham dự buổi lễ trong niềm vui khi địa phương có thêm cây cầu bê tông hóa thay thế các cầu tạm bợ, ông Lê Thanh Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh cho biết, ở đây có hơn 45 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó gần 100 em học sinh bị ảnh hưởng, lúc trước khi chưa có cây cầu thì các em đi vòng hơn 5km để qua được con kênh đến trường.

Theo ông Trung, đến nay địa phương đã vận động các nhà tài trợ xây dựng 11 cây cầu bê tông cốt thép dần thay thế các cây cầu tạm bợ với tổng kinh phí trên 3 tỷ. Hiện nay trên địa bàn xã rất cần xóa thêm 5 cây cầu tạm bợ để việc đi lại của người dân và các em học sinh thuận lợi hơn.

Là một trong hai nhà tài trợ xây dựng cầu Mương Ngang, đại diện Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, ông Dương Văn Cường, Giám đốc hành chính cho biết, công ty rất cám ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ để công ty, doanh nghiệp chung tay đóng góp vào việc xây dựng cây cầu. Qua đó đã giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, đặc biệt là các em học sinh.

Trong những năm qua, ngoài việc phát triển các dự án xử lý rác thải bảo vệ môi trường, công ty VWS còn dành một phần ngân sách để chia sẻ với người nghèo ở những địa phương khác và tỉnh Long An thông qua những việc làm thiết thực như sau: Trao tặng máy vi tính cho Trường học và Bộ đội biên phòng tỉnh Long An; Trao tặng nhà tình thương cho người nghèo và hoàn cảnh khó khăn; Trao tặng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An; Trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Cặp Lá Yêu Thương” của đài truyền hình Việt Nam - VTV.

Ðặc biệt là Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng David Dương đã đồng hành cùng với bà con nghèo của huyện Thủ Thừa thông qua bốn đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu Chiến binh, Hội Nông Dân và Huyện Ðoàn huyện Thủ Thừa). Mục đích của Quỹ là giúp bà con nghèo cái cần câu tạo công ăn, việc làm để thoát nghèo, chứ không giúp con cá - đó là tôn chỉ của Ông David Dương, Chủ tịch HÐQT và TGÐ VWS.

Chị Đặng Thị Nga vui sướng khi việc đi lại không còn khó khăn nữa Ông Dương Văn Tuấn (giữa), Bí thư Huyện ủy Huyện Thủ Thừa và lãnh đạo xã Mỹ Thạnh cùng các nhà tài trợ cắt băng khánh thành



Văn Minh