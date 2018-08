Người đàn ông bị hành hung sau khi trả lời phóng sự điều tra VTV9

Tối ngày 16/8, trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, anh Trần Văn Quý (ngụ xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, trước đó vào khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, khi anh và vợ đang giao thùng nước lọc cho khách tại khu vực ngã ba Ông Cường (cách nhà anh Quý khoảng 4 km) thì bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt tấn công, vật ngã anh xuống đường. Ngay sau đó, nhiều thanh niên khác vây lại đánh anh tới tấp, gây nhiều vết thương trên cơ thể.

“Khi đó vợ tôi tri hô thì nhóm người này nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Họ đều là những kẻ lạ mặt, không có ở địa phương và đánh tôi rất nhanh, ra tay rất mạnh. Tôi không biết lí do vì sao mình bị hành hung tàn bạo như vậy" - anh Quý nói.

Vết thương trên người anh Quý. Anh Quý cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra anh đã đến công an xã trình báo đến việc mình bị một nhóm người lạ đánh. Đồng thời mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, truy tìm tung tích nhóm người lạ mặt đó.

Được biết, hôm 12/8, anh Quý có trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phát trên VTV9 trong bài phóng sự điều tra "Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng" về những nghi vấn xoay quanh vụ lừa đảo bất động sản của một doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM.

Sau khi xảy ra việc Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty Smartland gửi công văn dọa truy sát gia đình giám đốc VTV9 vì cho rằng việc phát phóng sự phản ánh tiêu cực của công ty mình là không đúng sự thật, ngày 16/8, Giám đốc Trung tâm Đài Truyền hình Việt Nam tại TP. Cần Thơ (VTV Cần Thơ) cũng đã có công văn gửi giám đốc Công an tỉnh An Giang và Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu hỗ trợ bảo vệ tài sản và tính mạng của cán bộ, phóng viên của VTV Cần Thơ.

Nguyên nhân là trong bài phóng sự điều tra "Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng" được VTV9 phát sóng, có phần sản xuất và xuất hiện của phóng viên VTV Cần Thơ.

Nhật Huy