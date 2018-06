Người đàn ông thiệt mạng vì thử lái xe lu

Chiều 19-6, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xác nhận nạn nhân tử vong dưới một con kênh thuộc địa bàn huyện này là do tự ý lái xe lu đang thi công công trình.

Danh tính nạn nhân cũng được xác định là ông Trần Văn Rồi (SN 1970, ngụ xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh).

Khoảng 13 giờ ngày 20 ngày 18-6, ông Rồi làm thuê cho công trình của Công ty TNHH MTV D.K tại ấp Bắc Đông, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh. Nhìn thấy chiếc xe lu đang nổ máy đậu ven đường không có tài xế điều khiển, tò mò, ông Rồi tự ý leo lên làm "bác tài". Chiếc xe lu do ông Rồi lái cứ thế lao xuống kênh và đè lên người ông, khiến ông tử vong tại chỗ

Theo Người lao động