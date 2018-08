Người đàn ông trèo lên trụ điện cao thế, cả thị xã mất điện

Theo ghi nhận, đến 20h30 tối ngày 16/8, lực lượng chức năng TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương mới tiếp cận giải cứu thành công người đàn ông ngồi trên một trụ điện cao thế miệng không ngừng la hét.

Trước đó, vào khoảng 17h30 chiều cùng ngày ông Ng.V.Kh (50 tuổi, quê An Giang) bất ngờ trèo lên một trụ điện cao thế đường dây 110Kv nằm trên đường Từ Văn Phước đoạn thuộc phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thấy hành động kỳ quặc của ông Kh, người dân chạy đến can ngăn nhưng ông này vẫn không ngừng la hét và trèo nhanh lên trụ điện đến khoảng 50m rồi ngồi xuống hát.

Lực lượng chức năng TX. Thuận An sau khi nhận được tin báo đã khẩn trưởng đến hiện trường. Đồng thời, khẩn trường cúp điện tạm thời khiến khu vực tối om.

Phía dưới trụ điện, túi hơi được trang bị phòng trường hợp ông Kh. Có thể rơi xuống. Do trời tối khiến công tác giải cứu người đàn ông khó khăn. Được biết, ông Kh. Đã có vợ con nhưng thời gian gần đây ông tỏ ra chán nản, thường xuyên vắng nhà.

Hương Chi