Người dân TPHCM mong kết luận thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp xúc người dân thừa nhận sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. UBND TP đã chủ trì, làm việc với các ngành liên quan, đề xuất 10 chính sách với bà con 5 phường.

“Đối với sai sót 4,3 ha, tôi gặp các hộ trong khu 4,3 ha, các hộ phường Bình An, Bình Khánh lắng nghe ý kiến bà con. Hôm nay tôi gặp các hộ dân 3 phương còn lại lại An Khánh, An Lợi Đông, Thủ Thiêm”, ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TPHCM nói: “Nghe cô bác bày tỏ tâm tư nguyện vọng, chính sách hỗ trợ, tái định cư. Chúng tôi sẳn sang đến đây nghe cô bác phản ánh. Trước hết cô bác phải nghe thông báo của thành tra… rất trân trọng ý kiến của cô bác, không phải chỉ nói chính sách của mình. nếu không cuộc tiếp dân này không có ý nghĩa. Đối với 160 ha, TTCP và các cơ quan thành phố đang rà soát, kết quả như thế nào sẽ báo cáo cho quý cô bác”.

Chờ kết luận thanh tra toàn diện

Bà Trần Thị Mỹ (77 tuổi, ngụ quận 2) cho biết, hơn 14 năm khiếu nại, từng sống ở làng Thủ Thiêm ở Hà Nội.

Bà Mỹ cho biết: “Thông báo của Thanh tra Chính phủ đã công bố, chúng tôi cho là sự dũng cảm, lần đầu tiên vạch ra sai phạm và TPHCM đã xin lỗi. Cái người dân mong đợi là kết luận thanh tra toàn diện dự án này”.

Nếu sau khi có thông báo TTCP, nếu chính quyền cầu thị, người dân hiến kế rất nhiều để dọn dẹp nhưng không được.

Bà Mỹ cũng kiến nghị đóng góp ý kiến trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. Trong đó, bà trình bày 7 nội dung liên quan đến kết luận Thanh tra Chín phủ số 1483

Về đất tái định cư, Quyết định 367 đã xác lập chủ quyền tái định cư của 45.000 hộ dân bị giải tỏa, là khu chức năng thứ 7.

Về thu hồi đất của dân, bà Mỹ cho rằng, UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi 623 ha theo 367 kèm bản đồ 022b. Tổng hợp thì UBND TPHCM đã thu của dân đến 803 ha đất vì diện tích ba phường 689 ha. “Các anh thu đất cả phường Bình An, Bình Khánh. Chỉ cần giao cho một tổ thống kê. Đất tái định cư không mất mà đang ẩn náu trên bản đồ 022b. Từ 600 ha, khu đô thị đã nở lên hơn 800 ha”, bà Mỹ trình bày.

Dự án Thủ Thiêm sau 12 năm vẫn chưa có quy hoạch 1/500, chưa có dự án đầu tư khu đô thị Thủ Thiêm.. Về pháp lý, cho thấy UBND TPHCM thực hiện thu hồi đất trong vùng quy hoạch thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đất đai 2003, phải thực hiện theo điều 41 của Luật.

“UBND TPHCM thu hồi đất trái pháp luật. Muốn thu hồi đất phải có dự án, có quyết định thu hồi đất cho từng hộ dân, phải có phương án bồi thường, tái định cư. Anh thu hồi đất của dân nhiều năm rồi, đến năm 2008 UBND TP hợp thức hóa bằng cách làm văn bản xin thủ tướng miễn cho phương án bồi thường”, bà Mỹ nói.

Theo bà Mỹ, từ năm 2016, người dân yêu cầu gặp chủ đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm. Chức năng của UBND TPHCM là quản lý nhà nước, không có chức năng kinh doanh bất động sản. vì sao chuyển sang kinh doanh bất động sản? UBND TPHCM là chủ đầu tư siêu quyền lực, không ai dám thổi còi.

Bà Mỹ cho rằng, bồi thường cho dân không đúng hệ số K, đất ở bồi thường với giá 2,3 triệu đồng; đất nông nghiệp 150.000 đồng/m2. Trong khi bồi thường đất lấn chiếm của dự án Lan Anh cao gấp hàng chục lần.

“Giải tỏa mà chưa có nhà tái định cư, dẫn đến người dân tứ tán khắp nơi, tha phương cầu thực. Chính sách không nhân vân. Các anh bây giờ dọn dẹp cho những người tiền nhiệm. Giải quyết cho 150 hộ dân từng sinh sống ở làng Thủ Thiêm Hà Nội”, bà Mỹ cho biết.

“Sai phạm dự án Thủ Thiêm, ai chịu trách nhiệm?”

Trong suốt 14 năm, bà Mỹ đã gửi đơn với tập biên nhận hàng trăm tờ…. Nội dung bà khiếu nại suốt bao năm qua gồm: Nhà đất gồm đất ở, thổ vườn liền kề bị xếp vào đất san lấp lấn chiếm; không được bồi thường và không được tái định cư.

“Bản thân tôi là một trí thức, đóng góp nhiều cho đất nước. Lẽ ra khi về già, tôi được an nhàn nhưng không ngờ nhân tai ập đến. Chúng tôi già rồi, sống chết không biết giờ nào. 14 năm đày đọa là quá đủ với một người già. Lần cuối cùng mong lãnh đạo thành phố quan tâm giùm. Tôi đã từng bị đột quỵ một lần trên cầu Sài Gòn”, bà Mỹ mong mỏi.

Theo ông Hoàng Thăng Long, người dân kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện dự án để làm rõ khiếu nại tố cáo của công dân. Ông Long đặt vấn đề cần làm rõ đâu là ranh quy hoạch khu đô thị thủ thiêm theo Quyết định 367, đâu là ranh khu 770 ha và đâu là ranh 160 ha? Nhà đất của dân bị cưỡng chế giải tỏa có đúng pháp luật? Ai chịu trách nhiệm?

Ông Hoàng Thăng Long (ngụ phường An Khánh) cho biết, sau hơn 10 năm khiếu nại tố cáo việc cưỡng chế đập phá nhà, hủy hoại tài sản, lợi dụng quy hoạch khu đô thị để làm giàu, dối trên, lừa dưới, xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của người dân. “Người dân sống cơ cực, mất nhà. Vợ mất chồng, con mất cha. Nhiều người yếm thế xa lánh xã hội”, ông Long bức xúc.

Theo ông Long, thông báo kết quả kiểm tra, không phải là kết luận thanh tra, chỉ là thông báo kết quả thanh tra nội bộ, không làm rõ những nội dung tố cáo của người dân chúng tôi, không đủ cơ sở pháp lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

“Bản thông báo chưa rõ ràng, có né tránh, chưa làm rõ nội dung khiếu nại của trên 100 hộ dân về việc cả 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch.

Lời xin lỗi của lãnh đạo TPHCM người dân khó chấp nhận. Đề nghị UBND TPHCM khẩn trương sửa sai. Người dân phải được trả lại đất, trả lại quyền lợi chính đáng”, ông Long nói.

