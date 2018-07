Nguyên phó phòng làm lộ đề thi công chức đột tử tại nhà riêng

Sáng 3/7, một lãnh đạo UBND huyện Krông Năng xác nhận: Ông Lê Ngọc Sáu (54 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng) đã bị đột tử do xuất huyết dạ dày. Theo vị lãnh đạo này, gia đình phát hiện ông Sáu bị xuất huyết dạ dày vào lúc hơn 6h30 sáng cùng ngày tại nhà riêng ở xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk. Sau đó, người nhà đưa ông Sáu đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trước đó, vào ngày 11/6, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ra cáo trạng, truy tố bị can Lê Ngọc Sáu về hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước (hình phạt từ 7 - 10 năm tù). Theo kết quả điều tra, ngày 10/7/2016, UBND huyện Krông Năng tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã đối với các trường hợp là cán bộ tạm tuyển đang công tác tại địa phương và thí sinh tự do.



Ông Sáu là ủy viên Hội đồng thi tuyển, có nhiệm vụ soạn thảo đề thi chuyên ngành xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, bảo quản đề thi, ông Sáu đã làm lộ đề do mình soạn thảo cho một số người quen. Sau đó, một số thí sinh biết sự việc đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Tại bản kết luận giám định của Tổng cục An ninh (Bộ Công an), tài liệu do Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ được trước kỳ thi diễn ra có nhiều nội dung trùng khớp với đề thi.Các nội dung này được xác định là tài liệu mật thuộc độ Tối mật và bảo vệ theo quy định pháp luật.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 10/7/2016, UBND huyện Krông Năng tổ chức kỳ thi tuyển lấy 106 công chức cấp xã. Kết quả, có 36 thí sinh (TS) tự do đậu và 38 TS là công chức xã tạm tuyển bị rớt. Trong khi các cán bộ tạm tuyển bị điểm thấp, có nhiều TS tự do là con em lãnh đạo huyện lại có điểm cao bất thường. Sau đó, nhiều công chức xã tạm tuyển công tác lâu năm tại huyện Krông Năng đã làm đơn tố cáo kỳ thi bị mua bán và bị lộ đề thi gửi các cơ quan chức năng.

Sau đó, Huyện ủy Krông Năng đã ra quyết định kỷ luật khiển trách, điều chuyển công tác với một số cán bộ, lãnh đạo huyện và hủy kết quả thi với một thí sinh. Trong đó, ông Mai Quốc Doanh (Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện) bị kỷ luật khiển trách, rút khỏi quy hoạch rà soát bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Ngọc Sáu (Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện) bị kỷ luật khiển trách; ông Cao Xuân Phu (Trưởng phòng Nội vụ huyện, phó chủ tịch Hội đồng thi tuyển huyện) và ông Nguyễn Văn Hồng (Phó phòng Nội vụ huyện) bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước UBND huyện và ông Dương Ngọc Chính (chuyên viên phòng Nội vụ huyện) cũng bị kỷ luật, điều chuyển công tác.



Còn ông Châu Văn Lượm (Phó chủ tịch UBND huyện Krông Năng, Chủ tịch hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2016, kiêm trưởng ban đề thi) bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk ra quyết định kỷ luật cảnh cáo.

