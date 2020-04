Nhà công vụ, nên bỏ với cấp thứ trưởng

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, nhiều chuyên gia cho rằng, cần có lộ trình để bãi bỏ chế độ nhà công vụ; chỉ áp dụng với một số lượng rất ít chức danh cán bộ cấp cao vì lý do an ninh và trong lĩnh vực quốc phòng, công an.