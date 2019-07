Nhân sự mới tại Nghệ An, Thái Bình và TP.HCM

Sáng 30/7, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã trao Quyết định số 1386-QĐNS/TW, ngày 16/7/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao quyết định chuẩn y nhân sự. Ảnh CP



Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng trao Quyết định số 1387-QĐNS/TW, ngày 16/7/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y đồng chí Lê Đức Cường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, ngày 29/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tại lễ công bố



Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Bùi Thị Sáu, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 6, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cùng ngày, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình.

Luân Dũng