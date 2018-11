Nhiệt độ miền Bắc từ 15 - 18 độ C

Với miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, từ phía nam Nghệ An đến Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt tại đây vẫn thấp chỉ khoảng 22-25 độ với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và 25-28 độ ở các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên, riêng từ Khánh Hóa đến Bình Thuận mức nhiệt độ dao động trong khoảng 29-32 độ. Chú ý, do ảnh hưởng của ìa phía Tây bão số 9, từ chiều tối và đêm mai khu vực Bình Định đến Bình Thuận sẽ có mưa kèm theo gió giật mạnh.

Nằm xa về phía Nam nên khu vực Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai ít chịu tác động của không khí lạnh tăng cường vì vậy khu vực có mưa vài nơi, ban ngày nắng nhiều duy trì mức nhiệt 28-31 độ. Nền nhiệt độ vào sáng sớm phổ biến trong khoảng 18-21 độ.

LINH ANH