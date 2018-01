Nhiều bộ, ngành, địa phương sai sót trong bổ nhiệm cán bộ

Bổ nhiệm người không thuộc quy hoạch

Qua thanh tra, TTCP phát hiện việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh; phòng giáo dục - đào tạo, phòng nội vụ cấp huyện thuộc nhiều tỉnh, thành không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân cấp công tác cán bộ. Trong khi đó, tình trạng thừa nhiều giáo viên cục bộ ở các trường thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa được giải quyết. Các quận, huyện, thị xã, thành phố nhiều năm không tổ chức tuyển dụng giáo viên mà tổ chức ký hợp đồng lao động, đặc biệt có đơn vị ký hợp đồng với giáo viên, nhân viên thừa so với nhu cầu. Có huyện thừa giáo viên, nhân viên nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng với số lượng lớn.

Theo kết luận của TTCP, Bộ Công Thương chưa tăng cường công tác thanh kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực; Công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ; Thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật về công khai. Một số đơn vị trực thuộc Bộ, trong công tác cán bộ có trường hợp bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh; Thực hiện công khai không đúng quy định.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương chấn chỉnh các cơ sở giáo dục trực thuộc khắc phục những khuyết điểm nêu trên; Tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh sai phạm trong công tác cán bộ, thực hiện công khai.

Kiến nghị kiểm điểm Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng

TTCP kiến nghị UBND TP Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2016-2021 do không tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, để trong thời gian dài các quận, huyện không tuyển dụng được viên chức và giáo viên hệ mầm non. Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý chưa đúng quy định. Đồng thời, chấn chỉnh công tác biệt phái viên chức đối với UBND các quận, huyện. Điều chuyển viên chức hết thời gian biệt phái về đơn vị cũ công tác nhằm đảm bảo các chế độ đối với viên chức.

Thanh Hóa thừa cán bộ vẫn bổ nhiệm

Qua thanh tra, TTCP xác định, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian dài từ trước năm 2011 đến 2015 để các đơn vị cấp huyện bổ nhiệm thừa số lượng lớn cán bộ quản lý trường học; Hợp đồng với giáo viên thừa so với chỉ tiêu được giao, nhiều đơn vị thừa nhưng vẫn ký hợp đồng với số

lượng lớn.

TTCP đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong việc tuyển dụng, sử dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, hợp đồng lao động cấp huyện. Đồng thời, phải có phương án cụ thể giải quyết số hợp đồng lao động dôi dư tại các đơn vị cấp huyện; tránh trường hợp trong thời gian ngắn, chấm dứt số lượng lớn hợp đồng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của giáo viên, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Dừng việc điều động giáo viên bậc THCS và tiểu học xuống dạy mầm non, giáo viên THCS xuống dạy tiểu học khi chưa được đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

TTCP còn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá - Thể thao và Du lịch trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ điều kiện,

tiêu chuẩn.

Nguyễn Hoàn