Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên Quốc lộ 5

Xe tải chở nước lật đè chết 5 người

Khoảng 4h ngày 23/7, xe khách 16 chỗ mang BKS Hà Nội di chuyển trên QL5 (qua xã Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương) xảy ra va chạm với một người đàn ông đi xe đạp qua đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi vụ tai nạn kể trên xảy ra, một chiếc xe ô tô tải chở nước uống đi tới đã đâm vào dải phân cách đè trúng 7 người đi đường. Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người chết, 2 người bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe tải lật nghiên đè lên dài phân cách, nhiều nạn nhân mắc kẹt bên dưới. Cơ quan chức năng phải huy động xe cẩu nâng chiếc xe tải lên đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực trên ùn tắc kéo dài.

Vụ tai nạn làm 8 người tử vong khi đi viếng nghĩa trang. Ảnh: Facebook Xe tải tông 8 người đi viếng nghĩa trang tử vong

Khoảng 14h ngày 21/1 trên tuyến QL5 đoạn qua thôn Cổ Phục (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô tải loại 3,4 tấn, biển kiểm soát 29C - 719.53 của Công ty CP sơn ALO Việt Nam (P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP Hà Nội), do Lương Văn Tâm (28 tuổi, trú huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) điều khiển, đã tông trực diện vào đoàn người đi dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Lương, đang trên đường đi bộ tại làn đường dành cho xe thô sơ trở về trụ sở UBND xã theo hướng ngược chiều với xe tải.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 8 người chết, 8 người bị thương, trong đó 7 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan công an tiến hành thử nước tiểu thì Lương Văn Tâm dương tính với ma túy loại Methaphetamin (ma túy đá). Tại cơ quan công an, Lương Văn Tâm khai do buồn ngủ nên đã gây tai nạn và thừa nhận có sử dụng ma túy đá cách thời điểm gây nạn khoảng một tuần. Cơ quan CSĐT- Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"

Chiếc xe khách đâm vào chân cầu vượt làm 11 người bị thương. Xe khách mất lái đâm trụ cầu làm 11 người bị thương

Khoảng 12h ngày 22/3 trên QL5 đoạn qua cầu vượt 79 thuộc địa bàn phường Bình Hàn (TP. Hải Dương), chiếc xe khách mang BKS 15B-025.82 lưu thông trên Quốc lộ 5, theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội, lái xe không làm chủ được tốc độ, mất lái đâm thẳng vào trụ cầu vượt.

Cú tông mạnh khiến đầu xe khách bị biến dạng, 2 người ngồi trên đầu xe mắc kẹt, bị thương nặng. Tổng số người bị thương là 11 người trong đó một số bị thương nhẹ như trầy xước.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường cùng với người dân hỗ trợ đưa hành khách ra ngoài đồng thời phân luồng giao thông qua khu vực. Được biết có 4 người bị thương nặng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Đôi nam nữ tử vong sau va chạm với xe container trên QL5. Ảnh: Facebook Đôi nam nữ chết thảm sau va chạm container

Khoảng 16h ngày 16/1, tại khu vực ngã ba ga thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hải Dương) ra QL5 xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe container và xe máy khiến đôi nam nữ tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, một đôi nam nữ trú xã Đức Xương, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đèo nhau trên xe máy Honda nhãn hiệu SH BKS 34- B3 061.73 đi từ trong ga Phú Thái ra QL5 hướng về Hà Nội xảy ra va chạm với xe container BKS16M - 6410 kéo theo rơ moóc BKS 34R - 018.75 lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong.

