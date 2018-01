Nổ bay mái nhà, gia chủ bất động trong đống đổ nát

Tối ngày 5/1/2018, ông Đậu Khắc Hà – Trưởng Công an xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xã xảy ra một vụ nổ khiến 1 người bị thương.



Vụ nổ xảy ra tại xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân vào khoảng 9h ngày 5/1/2018. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Thanh S. (SN 1997).



Vào thời điểm trên, người dân nghe một tiếng nổ lớn từ nhà anh S. Khi chạy tới nơi, mọi người phát hiện anh này bị thương nặng, bất động trong đống đổ nát. Toàn bộ phần mái nhà bằng tôn bị thổi bay, bức tường bị xô lệch, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, hư hỏng nặng



Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương toàn thân. Đến chiều, anh S. được chuyển ra tuyến Trung ương để tiếp tục cấp cứu.



“Hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ. Công an huyện Nghi Lộc và Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra”, Trưởng Công an xã Nghi Xuân cho biết.

Theo Dân Trí