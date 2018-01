Nữ Phó Hiệu trưởng tử vong dưới bánh xe khách

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6h20 ngày 7/1 tại khu vực bùng binh đường Hồ Chí Minh giao đường tránh phía Tây (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chị Trần Thị Thu (SN 1968, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy mang BKS 47B1-432.05 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh ra khu vực bùng binh để về trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi đến địa điểm trên, chị Thu đã bất ngờ tông vào hông xe khách mang BKS 36B - 022.69 do tài xế Lương Đình Nam (SN 1971, quê Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Gia Lai – Đắk Lắk.Cú tông đã khiến cô giáo Thu bị ngã xuống đường và bị bánh sau xe khách cán tử vong tại chỗ.Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Theo Dân Trí