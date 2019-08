Nước 'lũ' rút, ô tô bị cuốn trôi, nhiều nhà dân ở Phú Quốc tan hoang

Quảng cáo

Sáng 6-8, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Trần Phú, Mạc Cửu và chợ Dương Đông, nước vẫn đang ngập sâu. Nhiều nhà dân tại khu phố 6, khu phố 3 và khu phố, 10 thị trấn Dương Đông vẫn còn sống chung với nước "lũ".



Tại các ấp Cây Thông Trong, Bến Tràm, Cây Thông Ngoài (xã Cửa Dương), nước đã rút, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để tiếp tục ổn định cuộc sống.



Tại các cửa hàng sửa chữa xe máy, nhiều phương tiện đến sửa chữa, thay nhớt do sự cố ngập nước những ngày trước đó.



Tại đường Trần Phú, thuộc khu phố 3, thị trấn Dương Đông, do nước chảy mạnh đã cuốn trôi hàng trăm mét khối đất, cát và nhiều tài sản của người dân ra biển.



Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, người dân ở khu phố 3, cho biết hôm qua nước tràn vào, gia đình phải di dời đồ đạc và người đến nơi an toàn, ở nhà sợ bị trôi, may có chiếc xe tải chặn dòng nước lại nên không bị tràn sâu vào nhà.



Cùng cảnh ngộ với gia đình ông Nghĩa, gia đình bà Lý Đường Bay cũng nằm trong diện có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, nên bà cũng phải di chuyển đồ đạc và tài sản đi đến nơi an toàn.



Trong ngày 5-8, huyện Phú Quốc đã huy động gần 1.000 chiến sĩ công an, bộ đội giúp dân di dời, dọn nhà và đưa người dân đến nơi an toàn.



Dưới đây là những hình ảnh nhà dân ở Phú Quốc tan hoang sau bão số 3:

Bà Trần Thị Lúi (88 tuổi) đang lau dọn nhà sau khi nước rút Người phụ nữ này đang lo lắng bên căn nhà sắp bị nước cuốn trôi Người dân tát nước từ nhà ra đường Một chiếc xe tải đang đậu bị nước suýt cuốn trôi ra biển Nước cuốn trôi đất ,cát và tài sản của người dân ra biển Một người dân bưng đá để trước của nhà nhằm chắn sóng Một người đàn ông đang giúp hàng xóm dọn nhà khi nước rút Nước vẫn đang chạy nhẹ ra biển Hàng chục xe máy đang sửa chữa tại một tiệm sửa xe Đường Cách Mạng Tháng Tám vẫn thành sông dù nước đã rút bớt

Theo Người Lao Động