Ổn định cuộc sống dân bản vùng rốn lũ

Cách trung tâm thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên về phía Bắc 40km đường đèo, xã Mường Bang một tháng sau sự cố lũ quét cuốn trôi hoàn toàn 15 nhà dân vẫn ngổn ngang đống đổ nát.

Màn trời chiếu đất

Bản nghèo vùng cao xơ xác, hoang tàn những bức tường đổ, khung nhà gỗ, đồ gia dụng bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Đứng trước dãy nhà dân bị san phẳng chỉ còn nền móng, ông Hà Văn Phương – Phó chủ tịch UBND xã Mường Bang kể lại khoảnh khắc lũ quét tràn qua. Ngày 10/10, mưa lớn kéo dài triền miên từ sáng tới tối. Rạng sáng 11/10, nước suối dâng cao 4-5m, tràn lên bản Bang. “Nước ngập tới sát sàn nhà. Mọi người hô hoán vượt lũ thoát thân. Dân quân tự vệ cùng bà con di dời toàn bộ lên cao, tránh lũ. Chỉ trong vài giờ, 15 ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong lần lượt bị cuốn theo dòng nước”, ông Phương nói.

Sau hơn 20 năm tích cóp, vợ chồng anh Đinh Văn Nhưng vừa dựng được ngôi nhà to cho cả gia đình con trai cùng ở nhưng chưa được lâu thì phải chứng kiến toàn bộ gia tài bị lũ cuốn trước mắt. “Ngôi nhà sàn cùng tài sản, thóc lúa bị cuốn theo dòng lũ nhưng may mắn không ai bị thương. Chỉ trong một đêm, nhà tôi 7 người và 14 hộ dân kế bên không còn một manh chiếu. Sau lũ, gia đình tôi được bà con dân bản giúp dựng lều ở tạm. Dù được hỗ trợ gạo nhưng do đông người nên hằng ngày gia đình vẫn phải độn cơm với khoai qua bữa”, anh Nhưng nói.

Ông Vũ Tiến, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong (bìa phải), trao quà cho các hộ dân thiệt hại về người, nhà bị cuốn trôi tại Sơn La.

53 người khiêng một nạn nhân vượt rừng tới viện

Phó chủ tịch xã Mường Bang cho biết, cùng thời điểm 15 nhà dân bị cuốn trôi, sạt lở đất khiến anh Phùng Văn Đại (SN 1977) tử vong, chị Hà Thị Phiếu (SN 1975, vợ anh Đại) bị thương nặng.

Trong ngôi nhà sàn cũ bên sườn núi, bà Phùng Thị Tiên (86 tuổi, mẹ anh Đại) rơm rớm khi có người tới hỏi thăm. Bà kể, sợ mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nương ngô hỏng, vợ chồng con trai bà lên lều tạm trên núi cách nhà 3km để thu hoạch. Tối 10/10 mưa như trút, con gái bà lo lắng gọi điện cho anh trai khuyên về nhà nghỉ ngơi đợi sau lũ thu hoạch tiếp nhưng anh không nghe. Vài giờ sau, ngọn núi sạt lở, hất văng vợ chồng anh xuống chân núi. Bà rụng rời tay chân khi nhận tin dữ. “Hàng chục người dân bản và lực lượng chức năng địa phương nỗ lực tìm kiếm, cứu chữa nhưng con trai tôi không qua khỏi. Còn con dâu bị thương nặng, bất tỉnh”, bà Tiên bật khóc.

Ông Hà Văn Phương cho biết, sau khi nhận thông tin vụ sạt lở, địa phương tăng cường và huy động dân quân tự vệ, lực lượng biên phòng, y tế và người dân bản nỗ lực đưa chị Phiếu ra viện. Tuy nhiên, con đường độc đạo bị chia cắt bởi đất đá tại nhiều điểm. “53 người thay nhau khiêng chị Phiếu xuyên đêm vượt đồi, vượt suối ra để tới điểm có xe cứu thương. Sau gần 2 ngày, chị Phiếu mới được vào bệnh viện huyện cấp cứu nhưng phải chuyển lên Hà Nội ngay sau đó do vết thương vùng đầu, vai quá nặng, nhiều vết thương có dấu hiệu hoại tử”, ông Phương nói.

Anh Nguyễn Duy Dũng - Phó bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, đợt lũ quét vừa qua tại địa phương khiến 6 người chết, 4 người mất tích và 3 người bị thương; 429 nhà dân, trong đó 50 nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn. Trong đó, địa bàn huyện Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu và Mường La hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn, hàng trăm điểm giao thông, cầu đường bị hư hỏng do sạt lở. “Công tác khắc phục bước đầu chủ yếu là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, huy động nguồn lực thanh niên, dân quân tại chỗ hỗ trợ người dân dựng lán ở tạm. Địa phương cố gắng dựng lại nhà cho gia đình bị cuốn trôi, sập hoàn toàn và ảnh hưởng bởi lũ quét trước Tết Nguyên đán 2018”, anh Dũng cho biết.

Trong nhiều năm qua, ngoài hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Vingroup (thông qua Quỹ Thiện Tâm) dành hàng nghìn tỷ đồng cho công tác xã hội - thiện nguyện. Riêng đợt mưa lũ lịch sử xảy ra đầu tháng 10 vừa qua, Quỹ Thiện Tâm quyết định thông qua báo Tiền Phong gửi tới tất cả các hộ có người chết, mất tích hoặc có nhà bị sập, bị lũ cuốn trôi tại 5 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, mỗi hộ 5 triệu đồng. Tổng kinh phí ủng hộ từ Quỹ Thiện Tâm là hơn 1,8 tỷ đồng. Cùng ngày, Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo cũng thông qua báo Tiền Phong gửi quà tới gia đình bà Phùng Thị Tiên (86 tuổi, trú xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), hộ có người gặp nạn trong đợt mưa lũ vừa qua.

Nguyễn Hoàn